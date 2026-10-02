Bóng đá nữ Nhật Bản lập hat-trick huy chương vàng ASIAD

Chủ nhà Nhật Bản thắng CHDCND Triều Tiên tỷ số 5-3 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành huy chương vàng (HCV) bóng đá nữ ASIAD 2026 và lập hat-trick vàng sau các năm 2018, 2023 và 2026.

Bóng đá nữ Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi hậu ASIAD. ẢNH: JFA

Trận chung kết bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra tối 2-10 trên sân Shizuoka (Nhật Bản) với màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Nhật Bản nhập cuộc tốt hơn và sớm gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 32, Funa thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào trong. Shiokoshi dứt điểm nhưng bị hậu vệ CHDCND Triều Tiên cản phá. Bóng bật ra đúng vị trí của Ueno Mami và tiền đạo này nhanh chóng đá bồi mở tỉ số.

Sau giờ nghỉ, CHDCND Triều Tiên lập tức đẩy cao đội hình. Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội bóng áo đỏ có bàn gỡ 1-1 trong một tình huống gây tranh cãi. Kum Jong thực hiện đường chuyền đưa bóng bay theo quỹ đạo khó chịu. Thủ môn Ohba Shu xử lý không tốt khiến bóng đi qua vạch vôi.

Trọng tài người Thái Lan Supiree Testhomya ban đầu chưa công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã xác định bóng qua vạch và công nhận bàn gỡ cho CHDCND Triều Tiên.

Bàn thắng giúp CHDCND Triều Tiên thi đấu hưng phấn. Phút 69, Jon Ryong Jong xoay người rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, Nhật Bản không buông xuôi. Phút 86, Hanon xử lý kỹ thuật, vượt qua hậu vệ CHDCND Triều Tiên rồi dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Không có thêm bàn thắng trong những phút còn lại của hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, Nhật Bản thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi đó, Kum Jong là cầu thủ duy nhất của CHDCND Triều Tiên đá hỏng. Nhật Bản thắng 5-3 ở loạt luân lưu, qua đó giành HCV ASIAD 2026.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển nữ Nhật Bản đăng quang ASIAD. Đại diện xứ Phù Tang trước đó đã xưng hậu tại Palembang (Indonesia) năm 2018 và bảo vệ thành công HCV tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2022. Đáng chú ý, hai lần lên ngôi gần nhất của Nhật Bản đều đến sau những trận chung kết với CHDCND Triều Tiên.

Thất bại trong trận chung kết, CHDCND Triều Tiên nhận huy chương bạc. Trong khi đó, tuyển nữ Hàn Quốc giành huy chương đồng sau khi đánh bại Trung Quốc 1-0 ở trận tranh hạng 3.

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TÂM HÀ