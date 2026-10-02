Tuyển Việt Nam cần chiến thắng Pakistan để đấu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 là đủ giữ vị trí thứ nhì và giành quyền tranh hạng ba với Malaysia. Tuy nhiên, sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần hướng đến chiến thắng để lấy lại sự tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu cuối cùng của giải.

Đội tuyển Việt Nam cần sớm gượng dậy sau trận thua Thái Lan hôm 29-9. Ảnh: ANH KHOA

Cục diện bảng B đang thuận lợi cho Việt Nam. Thái Lan đã chắc chắn đứng đầu với 6 điểm, Việt Nam có 3 điểm, còn Pakistan và Philippines cùng có 1 điểm. Ngay cả trường hợp Philippines thắng Thái Lan và cùng đạt 4 điểm với Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có lợi thế nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Pakistan dù chưa thắng trận nào vẫn cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Sau thất bại 0-4 trước Thái Lan, đội bóng Nam Á bị Philippines dẫn hai bàn nhưng vùng lên gỡ hòa 2-2. Kết quả ấy cho thấy Việt Nam cần nhập cuộc với sự tập trung cao, đặc biệt khi đối thủ vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ nhì.

Quan trọng hơn, trận đấu này là cơ hội để Việt Nam sửa chữa những hạn chế bộc lộ trong thất bại 0-2 trước Thái Lan. Đội tuyển đã có những thời điểm kiểm soát bóng nhưng thiếu phương án tạo đột biến, số cơ hội rõ rệt không nhiều và khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Chỉ cần 1 kết quả hòa, Đình Bắc và các đồng đội sẽ giành suất tranh hạng ba. Ảnh: ANH KHOA

Trước Pakistan, HLV Kim Sang-sik có điều kiện để tiếp tục hoàn thiện cách tổ chức tấn công, thử nghiệm những phương án nhân sự cần thiết và cải thiện khả năng dứt điểm. Một màn trình diễn tốt cũng giúp các cầu thủ nhanh chóng gạt lại thất bại trước Thái Lan để lấy lại trạng thái thi đấu tích cực.

Điều đó càng cần thiết khi Malaysia đang chờ ở trận tranh hạng ba. Harimau Malaya vừa trải qua một kết cục đầy tiếc nuối tại bảng A. Họ đánh bại Singapore tới 6-0 nhưng vẫn mất vé chung kết vào tay Indonesia. Với sức tấn công vừa thể hiện, Malaysia chắc chắn sẽ là thử thách đáng kể nếu hai đội gặp nhau ngày 5-10.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với mật độ thi đấu dày, khoảng cách giữa lượt cuối vòng bảng và trận tranh hạng ba rất ngắn. Vì thế, trận gặp Pakistan cũng có thể xem như bước chạy đà cuối cùng của Việt Nam trước cuộc đối đầu Malaysia.

Ba điểm lúc này mang ý nghĩa nhiều hơn một chiến thắng ở vòng bảng. Đó là cơ hội để Việt Nam lấy lại nhịp chơi, củng cố sự tự tin và bước vào trận tranh hạng ba với trạng thái tốt nhất có thể.

Sau cú vấp trước Thái Lan, Pakistan là đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần vượt qua để chứng minh đội tuyển đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng mang tên Malaysia.

KHÁNH VÂN