Đội tuyển nữ Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên chờ cán mốc kỷ lục

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ khép lại vào ngày 2-10 với trận hai trận đấu được mong chờ. Trung Quốc gặp Hàn Quốc ở trận tranh Huy chương Đồng, trong khi Nhật Bản sẽ so tài cùng CHDCND Triều Tiên ở trận tranh Huy chương Vàng.

Nhật Bản trong trận thắng Việt Nam 8-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF

Lịch sử môn bóng đá nữ Á vận hội (ASIAD) trải qua 9 lần tổ chức chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các đại diện đến từ khu vực Đông Á. Trong những kỳ đại hội đầu tiên, tuyển nữ Trung Quốc đã khẳng định vị thế độc tôn với 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) liên tiếp vào các năm 1990, 1994 và 1998. Đây cũng là kỷ nguyên vàng của bóng đá xứ tỷ dân khi họ từng xuất sắc giành ngôi Á quân thế giới năm 1999 và Huy chương Bạc Olympic 1996.

Tuy nhiên, cán cân quyền lực dần thay đổi khi hai "bà lớn" khác là Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên vươn lên mạnh mẽ. Ở 6 kỳ ASIAD tiếp theo, ngôi vị cao nhất trở thành cuộc đua tay đôi và được luân phiên trao tay cho hai đội bóng này, với mỗi đội có 3 lần đăng quang.

Gần nhất tại ASIAD 2023 diễn ra ở Hàng Châu, Nhật Bản đã đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 4-1 trong trận chung kết để bước lên bục cao nhất. Việc tiếp tục góp mặt ở trận tranh ngôi vương tại ASIAD 2026 giúp các cô gái xứ sở hoa anh đào thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 6 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Thi đấu trên sân nhà là lợi thế không nhỏ cho các cô gái Nhật Bản. Ảnh: VFF

Trận đại chiến diễn ra vào tối ngày 2-10 không chỉ là màn tái hiện trận chung kết kỳ trước, mà còn là cột mốc lịch sử để một trong hai đội vươn lên dẫn đầu với 4 lần lên ngôi vô địch.

Ở giải đấu năm nay, tuyển nữ Nhật Bản đang sở hữu phong độ hủy diệt cùng lợi thế cực lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Đáng chú ý, lực lượng mà đội chủ nhà mang đến đại hội lần này chưa phải là mạnh nhất khi độ tuổi trung bình chỉ ở ngưỡng 26, song họ vẫn tạo ra một hành trình vô cùng ấn tượng.

Cho đến trước trận chung kết, Nhật Bản duy trì mạch 5 trận toàn thắng, ghi hàng loạt chiến thắng với các tỷ số đậm đà trước Thái Lan (8-0), Việt Nam (8-0), Đài Loan-TQ (4-0), Philippines (4-0) và mới nhất là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hàn Quốc ở bán kết.

Phía bên kia chiến tuyến, các cô gái CHDCND Triều Tiên cũng sở hữu tấm vé vào chung kết với một phong độ đáng gờm không kém. Họ phô diễn sức mạnh bằng cách hủy diệt Bangladesh 10-0, đè bẹp Myanmar 8-0, hòa kịch tính Hàn Quốc 1-1 tại vòng bảng, trước khi hạ gục Đài Loan (Trung Quốc) 5-1 ở tứ kết và nhẹ nhàng vượt qua cựu vương Trung Quốc 2-0 tại bán kết.

Theo lịch thi đấu từ ban tổ chức, trận chung kết trong mơ giữa Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 17 giờ 30 ngày 2-10. Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, hai đội tuyển Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ bước vào cuộc chạm trán để cạnh tranh tấm Huy chương Đồng danh giá.

QUỐC CƯỜNG