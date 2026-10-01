Đội tuyển Việt Nam còn 1 đợt tập trung vào cuối năm

Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ lại sớm hội ngộ vào đầu tháng 11 để chuẩn chuẩn bị cho các trận đấu thuộc lịch FIFA Days.

HLV Kim Sang-sik đối diện bài toán khó về lực lượng trong những ngày cuối năm. Ảnh: VFF

Gần nhất là hai trận đấu với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan nhân dịp FIFA Days tháng 11, diễn ra từ ngày 9 đến 17-11. Đây sẽ là hai trận quan trọng với đội tuyển Việt Nam thời kỳ “hậu FIFA ASEAN Cup 2026” để tái chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu trong năm 2027.

Thời điểm này, chấn thương của Xuân Son, Hoàng Đức, Quang Hải, kể cả trường hợp của Văn Hậu khiến thực lực của đội quá nhiều khiếm khuyết. Đó cũng là giai đoạn quan trọng cho những Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Adou Minh có thêm thời gian để bắt nhịp lối chơi cùng đội tuyển.

Tuyển Việt Nam có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ảnh: ANH KHOA

Sau hai trận đấu này, đội tuyển tạm giải tán để cầu thủ tiếp tục về CLB thi đấu V-League thêm vài vòng trước khi sân chơi trong nước tất niên sớm để đội tuyển Việt Nam tập trung tham dự Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch được VFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-12. Ngày 1-1-2027, sẽ sang Qatar tập huấn. Tại đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5-1, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 7-1 để tham dự Asian Cup 2027.

Sẽ có nhiều việc để “bộ tham mưu” đội tuyển Việt Nam làm trong những ngày cuối năm, nhất là mở rộng danh sách tập trung cho hai trận giao hữu trong tháng 11 để tránh tình trạng khủng hoảng ở khu vực giữa sân như hiện nay.

Một vấn đề khác trong những tháng cuối năm là 3 CLB Công an Hà Nội, Công an TPHCM và Thể Công Viettel bắt đầu mật độ thi đấu khá dày khi tranh tài tại AFC Champions League hay Cúp C1 Đông Nam Á. Các tuyển thủ nếu dàn trải nhiều mặt trận trong cùng thời điểm cũng dễ bị quá tải.

QUỐC CƯỜNG