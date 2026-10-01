Tuyển Việt Nam và giá trị của từng chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup 2026

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, mỗi chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ xác định thứ hạng trong giải, đồng thời còn tác động trực tiếp đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Kim Sang-sik gặp nhiều áp lực sau trận thua Thái Lan vừa qua. Ảnh: ANH KHOA

Trong sân chơi lần đầu tiên được FIFA tổ chức dành cho bóng đá Đông Nam Á, mỗi chiến thắng còn mang theo những điểm số tích lũy quan trọng trên bảng xếp hạng thế giới. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi thất bại đều có thể khiến đội tuyển phải trả một cái giá rõ ràng hơn.

Điều này đã được thể hiện ngay từ trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng 1-0 trước Philippines ngày 26-9 giúp tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại bảng B, đồng thời được cộng thêm 3,67 điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực. Việt Nam nhờ đó có thời điểm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Đây chính là khác biệt đáng chú ý của FIFA ASEAN Cup so với sân chơi khu vực trước đây. FIFA áp dụng hệ thống tính điểm dựa trên mô hình Elo, trong đó mức điểm cộng hoặc trừ sau mỗi trận phụ thuộc vào kết quả, sức mạnh tương quan giữa hai đội và tính chất trận đấu. Vì vậy, mỗi lần ra sân ở giải đấu này đều có tác động trực tiếp đến “vốn điểm” của các đội tuyển.

Nhưng điểm số FIFA luôn có hai chiều.

Sau niềm vui trước Philippines, tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ngày 29-9. Trận thua đã khiến chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển dừng lại và khép lại hy vọng vào chung kết. Chưa hết, tuyển Việt Nam còn bị trừ 4,87 điểm, xuống còn 1.235,82 điểm theo cập nhật thời gian thực. Ngược lại, Thái Lan nhận đúng 4,87 điểm từ chiến thắng này.

Đình Bắc và các đồng đội cần sớm lấy lại tinh thần để hướng đến mục tiêu vượt qua Pakistan. Ảnh: ANH KHOA

Hai trận đấu, một thắng và một thua, đã cho thấy rất rõ giá trị của từng kết quả.

Thậm chí, xét riêng về điểm FIFA, số điểm Việt Nam mất khi thua Thái Lan còn nhiều hơn số điểm kiếm được từ trận thắng Philippines. Điều đó cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể chỉ nhìn các trận đấu với tâm thế hoàn thành mục tiêu tại bảng đấu. Những kết quả tích lũy qua từng FIFA Days còn ảnh hưởng đến thứ hạng lâu dài, từ vị trí trong khu vực đến việc phân nhóm hạt giống ở các giải đấu quốc tế sau này.

Vì thế, cuộc gặp Pakistan ở lượt cuối bảng B ngày 2-10 vẫn mang ý nghĩa đáng kể, dù tuyển Việt Nam đã không còn cơ hội tranh vé vào chung kết và chỉ cần một trận hòa để chắc suất dự trận tranh hạng ba.

Pakistan hiện bị đánh giá thấp hơn Việt Nam cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Vì thế, đây cũng là kiểu trận đấu đặt đội bóng của HLV Kim Sang-sik vào thế phải hướng đến chiến thắng để tiếp tục tích lũy điểm, và ngược lại, số điểm đánh mất sẽ trở thành một tổn thất đáng tiếc.

GIA HUY