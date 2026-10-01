Bảng A FIFA ASEAN Cup 2026: Cuộc đua tam mã đến phút cuối

Hai trận đấu cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra đồng loạt lúc 19 giờ 30 ngày 1-10, với Indonesia gặp Bangladesh tại Jakarta và Malaysia đối đầu Singapore ở Bandung.

Cục diện ở bảng A quyết liệt đến vòng cuối. Ảnh: Aseanfootball

Malaysia, Indonesia và Singapore đều còn cơ hội giành ngôi đầu bảng, khiến 90 phút cuối trở thành cuộc đua mà từng bàn thắng có thể làm thay đổi cục diện.

Sau hai lượt trận, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong khi Singapore bám ngay phía sau với 3 điểm. Bangladesh chưa có điểm và đã hết cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Malaysia tạm chiếm ưu thế so với Indonesia nhờ hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.

Cục diện ấy khiến hai trận đấu cuối có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia tiếp Bangladesh với mục tiêu rõ ràng là giành trọn 3 điểm. Đội chủ nhà từng khởi đầu giải bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore, trước khi hòa Malaysia 0-0 trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Thom Haye. Dù vậy, Indonesia vẫn đứng vững trước sức ép của Malaysia và bước vào lượt cuối với quyền tự quyết đáng kể trong tay.

Bangladesh đã lần lượt thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Xét về điểm số, đội bóng Nam Á không còn khả năng đua ngôi đầu, nhưng kết quả trận đấu với Indonesia vẫn có thể tác động trực tiếp đến tấm vé vào chung kết.

Ở Bandung, cuộc đối đầu Malaysia - Singapore thậm chí còn căng thẳng hơn. Đây là trận derby Causeway quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á, nhưng lần gặp nhau này mang thêm sức nặng của một trận đấu quyết định. Malaysia đang có 4 điểm và nắm lợi thế nhất định trong cuộc cạnh tranh với Indonesia, trong khi Singapore buộc phải hướng đến chiến thắng nếu muốn tiếp tục hy vọng vươn lên vị trí số 1.

Singapore vẫn còn hy vọng tranh chấp ngôi đầu bảng A. Ảnh: Aseanfootball

Singapore đã tự đưa mình trở lại cuộc đua bằng chiến thắng 1-0 trước Bangladesh sau thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận mở màn. Với 3 điểm, “Những chú sư tử” vẫn còn cửa cạnh tranh, nhưng họ không chỉ phụ thuộc vào kết quả trận Malaysia mà còn phải chờ diễn biến tại Jakarta.

Trong trường hợp Malaysia và Indonesia cùng giành chiến thắng, các chỉ số phụ có thể trở thành yếu tố quyết định vị trí dẫn đầu. Malaysia hiện bước vào lượt cuối với lợi thế về hiệu số và số bàn thắng ghi được, đồng nghĩa Indonesia không chỉ quan tâm đến việc thắng Bangladesh mà còn phải chú ý đến cách biệt tỷ số trong cuộc đua đường dài với đối thủ.

Sau hai lượt trận, bảng A vẫn chưa thể xác định đội vào chung kết. Malaysia có lợi thế nhỏ, Indonesia có điểm tựa sân nhà, còn Singapore giữ vai trò của kẻ bám đuổi đầy nguy hiểm. Hai sân đấu, hai trận diễn ra cùng giờ và ba đội cùng nhìn về một vị trí – ngôi đầu bảng A.

Ảnh: Aseanfootball

KHÁNH VÂN