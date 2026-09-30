Bóng đá trong nước

Gia Hưng chia tay đội tuyển, về nước chăm sóc mẹ bệnh

SGGPO

Sau buổi tập vào sáng 30-9, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Bandung đi Jakarta (Indonesia) để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2-10. Đội cũng chia tay tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng…

Tiền đạo trẻ Gia Hưng (số 17) chia tay đội tuyển Việt Nam vào sáng 30-9. Ảnh: ANH KHOA
Tiền đạo trẻ Gia Hưng (số 17) chia tay đội tuyển Việt Nam vào sáng 30-9. Ảnh: ANH KHOA

Theo thông tin từ CLB Ninh Bình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tiền đạo Phạm Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ anh đang lâm trọng bệnh. Trước tình hình sức khỏe xấu của mẹ, tiền đạo này đã phải về nước sớm.

Ngay sau khi biết tin, VFF, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên gia đình. Trong ngày hôm nay (30-9), Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã nói lời chia tay Nguyễn Xuân Son sau trận ra quân gặp Philippines. Cầu thủ này về nước ngay sau đó theo nguyện vọng để kịp điều trị chấn thương.

Quân số của đội tuyển Việt Nam còn 21 cầu thủ. Trận gặp Pakistan vào ngày 2-10 sẽ mang tính chất quan trọng để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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QUỐC CƯỜNG

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Phạm Gia Hưng Gia Hưng FIFA ASEAN Cup 2026 Trọng bệnh Nguyễn Xuân Son Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Về nước Quân số Pakistan

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