Trọng tài Lê Thị Ly bắt chính trận nữ Nhật Bản - Hàn Quốc

Theo phân công của AFC về tổ trọng tài cho hai trận bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, trọng tài Lê Thị Ly của Việt Nam đã vinh dự được giao cầm còi trận bán kết đội tuyển nữ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trọng tài Lê Thị Ly. Ảnh: VFF

Môn bóng đá ASIAD 20 càng vào sâu, tính chất quyết liệt của các trận đấu càng gia tăng. Cuộc so tài giữa hai đội mạnh thuộc khu vực Đông Á là chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo sẽ rất gay cấn.

Đáng chú ý, qua những gì thể hiện từ đầu Đại hội, nữ trọng tài Lê Thị Ly đã được AFC tín nhiệm và giao nhiệm vụ điều hành chính trận đấu này. Đó là vinh dự lớn dành cho cô. Đây không phải lần đầu tiên trọng tài Lê Thị Ly được phân công điều khiển trận bán kết bóng đá nữ ASIAD. Vào năm 2023, cô đã được giao nhiệm vụ bắt chính trận bán kết 1 giữa đội tuyển bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan.

Trọng tài Lê Thị Ly tại ASIAD 2026. Ảnh: NVCC

Tại ASIAD 2026 cũng là lần thứ 2 trọng tài Lê Thị Ly được phân công làm nhiệm vụ ở trận đấu có đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ở vòng bảng, cô đã được phân công bắt chính ở hai trận Philippines - Uzbekistan và sau đó là trận Bangladesh - Hàn Quốc.

Trận bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra lúc 17g30 ngày 29-9.

KHÁNH VÂN