Taekwondo Việt Nam vào cuộc săn huy chương ASIAD 2026

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản, hoàn tất chặng di chuyển trước khi bước vào thi đấu tại ASIAD 2026 từ ngày 1 đến 3-10.

Châu Ngọc Tuyết Sang, một trong hai niềm hy vọng của Taekwondo Việt Nam ở nội dung quyền cá nhân. Ảnh: TÂM MINH

8 vận động viên Taekwondo Việt Nam tranh tài ở hai nội dung quyền và sáu hạng cân đối kháng, bên cạnh nội dung đấu thực tế ảo cũng mở thêm cơ hội thể hiện cho đội tuyển tại kỳ đại hội này.

ASIAD 2026 là giải đấu quan trọng của Taekwondo Việt Nam trong năm nay. Để có mặt tại Nhật Bản, các vận động viên đã trải qua vòng tuyển chọn ở cấp châu lục. Ở Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026, đội tuyển giành tổng cộng tám suất tham dự, gồm hai suất quyền và sáu suất đối kháng.

Ở nội dung quyền cá nhân, Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang là hai đại diện của Việt Nam. Cả hai được lựa chọn sau đợt tuyển chọn đội hình diễn ra vào tháng 6. Nguyễn Xuân Thành từng giành huy chương đồng quyền sáng tạo cá nhân nam tại Giải vô địch châu Á 2026. Trong khi đó, Châu Ngọc Tuyết Sang bước vào ASIAD với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sẽ tham gia thêm nội dung đấu thực tế ảo.

Châu Ngọc Tuyết Sang, một trong hai niềm hy vọng của Taekwondo Việt Nam ở nội dung quyền cá nhân.

Sáu võ sĩ đối kháng gồm Nguyễn Hồng Trọng ở hạng dưới 58kg nam, Lê Tuấn ở hạng dưới 68kg nam, Trần Hồ Nhân Văn ở hạng trên 80kg nam, Nguyễn Thị Loan ở hạng dưới 49kg nữ, Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng dưới 67kg nữ và Bạc Thị Khiêm ở hạng trên 67kg nữ. Đội hình kết hợp những vận động viên từng thi đấu tại ASIAD với các gương mặt trẻ đang tìm cơ hội khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

Bạc Thị Khiêm là một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của đội. Cô từng giành huy chương đồng ASIAD 19, huy chương vàng Giải vô địch châu Á 2024 và huy chương vàng SEA Games 33. Trở lại kỳ đại hội lần này, Khiêm tiếp tục là một trong những vận động viên được chú ý ở nhóm hạng cân nữ.

Nguyễn Thị Loan cũng là gương mặt đáng theo dõi. Từng thi đấu ở hạng 53kg, võ sĩ trẻ chuyển xuống hạng dưới 49kg tại ASIAD 2026. Việc thay đổi hạng cân đặt ra yêu cầu thích nghi về thể lực và chiến thuật, đồng thời đem đến cho Loan cơ hội thử sức ở một hạng cân mới.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho ASIAD 2026.

Với Châu Ngọc Tuyết Sang, thử thách nằm ở việc chuẩn bị cho cả bài thi quyền lẫn đấu thực tế ảo, nội dung lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu Taekwondo tại ASIAD. Sự góp mặt của nội dung mới khiến cuộc tranh tài năm nay có thêm điểm nhấn, bên cạnh các trận đối kháng và phần thi quyền truyền thống.

Trước khi đến Nhật Bản, đội tuyển đã trải qua các giai đoạn tập luyện trong nước và tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho những cuộc đối đầu có trình độ cao tại ASIAD. Theo lịch dự kiến, nội dung quyền diễn ra ngày 1/10, đối kháng ngày 2/10 và đấu thực tế ảo ngày 3/10.

Từng đóng góp huy chương cho thể thao Việt Nam ở các kỳ Á vận hội, Taekwondo bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu thi đấu hết khả năng và tìm kiếm cơ hội trên từng thảm đấu. Kết quả tại Nhật Bản cũng sẽ là thước đo quan trọng đối với quá trình phát triển lực lượng của đội tuyển trong những năm tới.

KHÁNH VÂN