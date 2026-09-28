ASIAD 20: Trịnh Thu Vinh nỗ lực giành suất chung kết bài bắn 25m súng ngắn thể thao

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh khẳng định được phong độ, giành suất chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao sau vòng loại sáng ngày 28-9.

Trịnh Thu Vinh thi đấu và giành suất chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ thi đấu các lượt bắn vòng loại cuối cùng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), Trịnh Thu Vinh giành 1 suất chung kết.

1 ngày trước đó, các xạ thủ đã dự lượt kỹ thuật bắn chậm và ngày 28-9 là vòng loại lượt bắn nhanh. Kết thúc 3 lượt bắn nhanh, Trịnh Thu Vinh đạt tổng 585 điểm và đứng hạng 3, giành quyền vào chung kết.

Tại bài bắn, xạ thủ Rostamiyan Haniyeh xếp nhất với 587 điểm còn Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) đạt hạng nhì với 586 điểm. Đáng tiếc cho Đội tuyển bắn súng Việt Nam khi xạ thủ Nguyễn Thùy Trang (578 điểm) và Nguyễn Thùy Dung (569 điểm) không đủ cơ hội vào chung kết.

Nội dung đồng đội, bắn súng Việt Nam bỏ lỡ huy chương do chỉ xếp hạng 4 với kết quả 1.732 điểm. HCĐ thuộc về đội Đài Bắc Trung Hoa (1.734 điểm) và HCB là Hàn Quốc (1.735 điểm), HCV là Trung Quốc (1.743 điểm).

Dù vậy, xạ thủ Trịnh Thu Vinh còn cơ hội tranh huy chương cá nhân tại ASIAD 20 nếu giữ phong độ tốt nhất ở chung kết diễn ra chiều nay theo giờ địa phương tại Nhật Bản.

Kết quả vòng loại của Trịnh Thu Vinh. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Bài bắn 25m súng ngắn thể thao nữ tại ASIAD 20 chứng kiến bất ngờ lớn là nhà vô địch Olympic 2024 Yang Jin (Hàn Quốc) chỉ xếp hạng 17 với 575 điểm, phải dừng bước. Cô đã khóc sau khi hoàn thành kết quả thi đấu trên trường bắn.

Chung kết cá nhân nội dung có 8 xạ thủ tham dự đến từ các đội Iran (1 VĐV), Trung Quốc (2), Việt Nam (1), Hàn Quốc (1), Đài Bắc Trung Hoa (1), Ấn Độ (1), CHDCND Triều Tiên (1).

Trịnh Thu Vinh đang giữ hạng 27 thế giới nội dung. Đương kim số 1 thế giới là Singh Esha (Ấn Độ), có dự chung kết tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN