Liên đoàn bắn súng Việt Nam treo thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho HCV tại ASIAD 20

Xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam có cơ hội nhận thưởng 200 triệu đồng từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam nếu giành được HCV tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Phạm Quang Huy từng giành HCV tại ASIAD 19 (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

Thưởng để nâng cao động lực

Ngày 5-9, Liên đoàn bắn súng Việt Nam ra thông báo về quyết định treo mức thưởng “nóng” thành tích tại kỳ ASIAD 20 sắp khởi tranh.

Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam – ông Đỗ Văn Bình và Ban chấp hành đưa các mức thưởng “nóng” 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 50 triệu đồng tương ứng với mỗi kết quả HCV, HCB, HCĐ.

Chủ tịch Đỗ Văn Bình khẳng định ngoài nguồn lực của nhà nước thì việc tăng cường xã hội hóa, cải thiện điều kiện tập luyện, trang thiết bị, đạn tập để nâng cao chất lượng trong huấn luyện, thi đấu dành cho xạ thủ bắn súng Việt Nam là trọng tâm được Liên đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ở kỳ ASIAD 20, Đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 15 xạ thủ tham dự các nội dung dành cho súng ngắn và súng trường.

Trong đó, trọng tâm thành tích tiếp tục hướng vào nhóm xạ thủ súng ngắn với nhiều gương mặt sẽ sang Nhật Bản thi đấu như Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh, Vũ Tiến Nam…

Chỉ tiêu giành 1 HCV

Thu Vinh và Quang Huy là 2 gương mặt nhận nhiều kỳ vọng giành thành tích huy chương ASIAD 20 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Đội tuyển bắn súng Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc. Đến ASIAD 20, Ban huấn luyện cùng các xạ thủ tiếp tục đặt mục tiêu giành 1 HCV tại Nhật Bản lần này.

Ba năm trước, xạ thủ Phạm Quang Huy thắng ngôi vô địch cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nam ở ASIAD 19. Đây là thành tích lịch sử, lần đầu tiên Đội tuyển bắn súng Việt Nam có HCV ở đấu trường ASIAD.

Sau 3 năm, Phạm Quang Huy vẫn đang là xạ thủ trọng điểm được Thể thao Việt Nam tập trung đầu tư thi đấu cho ASIAD 20. Vì vậy, trọng trách bảo vệ tấm HCV trên trường bắn tại ASIAD 20 của Phạm Quang Huy là rất lớn.

Trước khi sang Nhật Bản thi đấu, Đội tuyển bắn súng Việt Nam trải qua 2 đợt tập huấn quan trọng tại Pháp và Hàn Quốc.

Chương trình đều dành cho xạ thủ của nội dung súng ngắn. Ở Pháp, nhóm xạ thủ Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Vũ Tiến Nam đã được chuẩn bị chuyên môn tối ưu nhất.

Trong khi đó tại đợt tập huấn kéo dài 3 tuần ở Hàn Quốc mới đây, lần lượt Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang được gia tăng thêm các kỹ thuật chuyên môn.

Tại ASIAD 20, môn bắn súng thi đấu 9 nội dung dành cho súng trường (4 nội dung nam, 4 nội dung nữ, 1 nội dung hỗn hợp nam nữ) và 9 nội dung súng ngắn.

Trong đó, Đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn tập trung hướng tới các nội dung trọng điểm gồm 10m súng ngắn hơi nam, 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn thể thao nữ.

“Chúng ta tập trung vào nội dung thế mạnh để đảm bảo kết quả tốt nhất. Qua từng chương trình tập huấn, Ban huấn luyện đã đưa ra các điều chỉnh để xạ thủ súng trường và súng ngắn đều giữ được sự tự tin cho mình”, HLV Trần Quốc Cường của Đội tuyển bắn súng Việt Nam trao đổi.

Môn bắn súng ASIAD 20 sẽ thi đấu chính thức từ ngày 20-9 tới 1-10. Danh sách xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự ASIAD 20: Thu Vinh, Thùy Trang, Thùy Dung, Thu Thủy, Quang Huy, Công Minh, Đình Thành, Minh Thành, Tiến Nam, Mộng Tuyền, Thanh Thảo, Hà My, Việt Dũng, Tâm Quang, Minh Quang.

MINH CHIẾN