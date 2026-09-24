ASIAD 20: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không giành huy chương ở cự ly 800m tự do

Nguyễn Huy Hoàng đã không bảo vệ thành công tấm HCĐ nội dung 800m tự do trong ngày thi đấu áp chót 24-9 môn bơi ở Địa hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Huy Hoàng đã lỡ cơ hội giành huy chương nội dung 800m tự do tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc được kỳ vọng có thể tranh huy chương nội dung 800m tự do trong ngày thi đấu. Năm nay, nội dung chia làm 3 lượt thi đấu gồm chung kết A, B, C. Sau đó, Ban tổ chức xét kết quả chung cuộc, trao huy chương cho 3 tuyển thủ đạt kết quả tốt nhất.

Nguyễn Huy Hoàng thi đấu chung kết B về nhất với thời gian 7’57”39, còn Nguyễn Quốc có vị trí thứ nhì với kết quả 8’00”89.

Tại chung kết A diễn ra chiều tối ngày 24-9, tuyển thủ Zhang Zhanshuo (Trung Quốc) chạm đích đầu tiên, lập kỷ lục với thời gian 7’42”49. Về đồng hạng nhì của lượt bơi lần lượt là Tabuchi Kaito (Nhật Bản, 7’43”86), Kim Junwoo (Hàn Quốc, 7’43”86).

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Huy Hoàng có vị trí hạng 7, không giành được huy chương. Trần Văn Nguyễn Quốc đứng hạng 8. Tấm HCV đã thuộc về Zhang Zhanshuo còn các kình ngư Tabuchi Kaito và Kim Junwoo nhận đồng HCB.

Tại ASIAD 19, Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCĐ với thành tích 7’51”44. Tuy nhiên tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), thành tích của Huy Hoàng thấp hơn nên không thể bảo vệ HCĐ.

Nguyễn Huy Hoàng đã rút lui không dự nội dung 1.500m tự do để tập trung vào thi đấu 800m tự do tại ASIAD 20.

Ngày 25-9 là ngày thi đấu cuối môn bơi, dự kiến Nguyễn Huy Hoàng tham gia nội dung 400m tự do. Tuyển thủ này từng giành HCĐ tại ASIAD 19 nội dung trên.

MINH CHIẾN