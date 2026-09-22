ASIAD 20: Nguyễn Huy Hoàng “bỏ” cự ly 1.500m tự do, tập trung vào nội dung tranh huy chương

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng quyết định không dự nội dung 1.500m tự do tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) dù có đăng ký ban đầu.

Nguyễn Huy Hoàng không dự nội dung 1.500m tự do dù có đăng ký ban đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam đã tính toán chiến thuật phù hợp, qua đó rút Nguyễn Huy Hoàng khỏi nội dung 1.500m tự do. Trong đăng ký sơ bộ thi đấu ngày 22-9, Nguyễn Huy Hoàng sẽ dự vòng loại 1.500m tự do. Tuy nhiên, nam tuyển thủ không tranh tài.

Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt chủ lực của Đội tuyển bơi Việt Nam nhắm mục tiêu tranh huy chương. Vì vậy, Huy Hoàng cần đảm bảo thể lực để dồn sức vào cự ly 400m tự do và 800m tự do.

Quy định môn bơi ASIAD 20 cho phép mỗi quốc gia đăng ký 2 VĐV tham dự 1 nội dung. Do vậy, Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam đã phải có phương án điều chỉnh chiến thuật để Huy Hoàng có phong độ tốt nhất.

Tại vòng loại sáng ngày 22-9 của môn bơi, Trần Hưng Nguyên về hạng 5 tại lượt vòng loại thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4’24”33. VĐV Nguyễn Quang Thuấn về thứ 3 tại lượt vòng loại thứ 2 400m hỗn hợp cá nhân (4’23”55). Hai kình ngư đã giành quyền vào chung kết nội dung sẽ thi đấu tối hôm nay.

Ở vòng loại 1.500m tự do nam, Mai Trần Tuấn Anh về đích thứ 3 của lượt thi đấu chung kết B với kết quả 15’33”97. Tuy nhiên, Tuấn Anh không có suất vào thi đấu chung kết tranh huy chương trong buổi tối cùng ngày.

Trong thi đấu 100m tự do nữ, Nguyễn Thúy Hiền đã đạt kết quả 56”83 nên đứng hạng 13 trên kết quả vòng loại và không có suất chung kết.

MINH CHIẾN