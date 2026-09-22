Điền kinh Việt Nam tin vào cơ hội chinh phục đỉnh cao tại Aichi-Nagoya

Đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức có mặt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) để bước vào hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt tại ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

25 niềm hy vọng huy chương

Sáng ngày 22-9, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sẵn sàng thi đấu tại kỳ ASIAD 20.

Lãnh đội điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Mạnh Hiếu bày tỏ: “Các tổ nội dung của Đội tuyển điền kinh Việt Nam được chuẩn bị chuyên môn tập trung nhất thời gian qua. Đây là thời điểm để các em thể hiện hết khả năng của mình. Chúng tôi rất hy vọng toàn đội giữ được kết quả đúng như sự chuẩn bị”.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 25 tuyển thủ thi đấu ASIAD 20. Ban huấn luyện tin rằng, họ là niềm hy vọng thành tích cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, ASIAD 20 sẽ quy tụ nhiều VĐV điền kinh hàng đầu châu lục nên cạnh tranh được 1 tấm huy chương sẽ là thách thức không nhỏ.

Tham dự ASIAD 20, đội hình VĐV điền kinh Việt Nam có sự kết hợp giữa tuyển thủ kinh nghiệm như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trung Cường với các gương mặt trẻ khát khao giành danh hiệu gồm Tạ Ngọc Tưởng, Hà Thị Thúy Hằng, Lê Thị Cẩm Tú, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Trần Thị Loan, Vũ Ngọc Khánh, Lê Thị Tuyết…

Chuẩn bị trước ASIAD 20, 25 tuyển thủ của Đội tuyển điền kinh Việt Nam được tập huấn từng giai đoạn theo nhóm nội dung lần lượt tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi: “Các tổ nội dung quan trọng được tập huấn, thi đấu quốc tế để điều chỉnh phong độ. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ làm tốt ở Nhật Bản”.

Chỉ tiêu là động lực

Các gương mặt quan trọng của nội dung 400m nam, 400m nữ Đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: N.T.BẮC

Đội tuyển điền kinh đặt chỉ tiêu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Trong đó, giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng tổ nội dung tiếp sức 4x400m nữ, 4x100m nữ có thể hoàn thành nhiệm vụ giành thành tích huy chương tại ASIAD 20.

Môn điền kinh ASIAD 20 sẽ tổ chức thi đấu 46 nội dung chính thức. Nếu Việt Nam đạt huy chương tại 3 nội dung là thành công ngoài kỳ vọng. Tại ASIAD 19, Đội tuyển điền kinh Việt Nam rất quyết tâm thi đấu nhưng không giành huy chương.

Trong lịch sử, Đội tuyển điền kinh Việt Nam từng đạt kết quả xuất sắc nhất với 5 tấm huy chương tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia. Khi đó, môn điền kinh thi đấu 48 nội dung chính thức.

Từ đó cho thấy, việc giành huy chương ASIAD của VĐV điền kinh Việt Nam có triển vọng nếu tập trung đúng nội dung thế mạnh.

Phân tích cơ hội của VĐV Việt Nam, Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam thận trọng: “Chỉ tiêu là động lực cho VĐV tập trung hướng tới và nỗ lực hết khả năng. Tuy vậy, mỗi kỳ ASIAD là một câu chuyện khác bởi từng quốc gia đều có sự đổi mới, có lực lượng mạnh mẽ hơn. Do vậy, VĐV Việt Nam không thể chủ quan”.

Giải điền kinh vô địch châu Á 2025 là thước đo chuyên môn gần nhất giúp Đội tuyển điền kinh Việt Nam xác định đối thủ cạnh tranh tại ASIAD 20.

Trong giải, Việt Nam giành 2 huy chương (1 HCB nội dung tiếp sức 4x400m nữ, 1 HCĐ nội dung 100m nữ). VĐV điền kinh Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan, Qatar, Hàn Quốc, Bahrain… đạt thành tích vượt trội tại đây. Gần như chắc chắn họ tiếp tục chiếm lĩnh thành tích tại ASIAD 20.

Tuy vậy, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể đối với nội dung chủ lực nên giữ vững chỉ tiêu giành 3 tấm huy chương cho mình.

Môn điền kinh ASIAD 20 sẽ thi đấu từ ngày 24-9 tới 29-9.

MINH CHIẾN