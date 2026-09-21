Saudi Arabia có nữ vận động viên đầu tiên giành huy chương ASIAD

Ngôi sao karate Dina Mustafa đã làm nên lịch sử tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), khi trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Saudi Arabia giành được huy chương trong lịch sử giải đấu này.

Mustafa đã giành huy chương đồng ở hạng cân 68kg nữ môn karate sau trận tranh hạng 3 đầy kịch tính với Arika Gurung của Nepal. Vận động viên người Saudi Arabia đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-3 để giành chiến thắng chung cuộc 8-7, qua đó ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), tấm huy chương đồng của cô chính là huy chương đầu tiên mà một nữ vận động viên Saudi Arabia giành được tại ASIAD.

Ngay sau thành tích của Mustafa, Saudi Arabia tiếp tục có thêm một tấm huy chương đồng nữa khi đồng đội Saud Al-Bashir kết thúc ở vị trí thứ 3 tại hạng cân 60kg nam. Al-Bashir đã đánh bại Tamang của Nepal với tỷ số 2-0 trong trận tranh huy chương đồng.

Trước đó, anh đã giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Siwakon Mueakthong của Thái Lan nhờ ưu thế chuyên môn (quyết định của trọng tài) sau khi hòa 5-5. Vận động viên người Saudi Arabia sau đó thua Abdullah Shaaban của Kuwait với tỷ số 11-8, nhưng đã kịp thời vực dậy bằng chiến thắng 10-2 trước Kalykov của Kyrgyzstan để tiến vào trận tranh huy chương.

Chiến thắng của Mustafa và Bashir đã mang về cho Saudi Arabia những tấm huy chương đầu tiên tại kỳ đại hội đang diễn ra ở Aichi-Nagoya. Hiện có 144 vận động viên Saudi Arabia đang tranh tài ở Nhật Bản, trong khi cả nước đang chờ đợi tấm huy chương vàng đầu tiên.

LINH SƠN