Các môn khác

Saudi Arabia có nữ vận động viên đầu tiên giành huy chương ASIAD

SGGPO

Ngôi sao karate Dina Mustafa đã làm nên lịch sử tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), khi trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Saudi Arabia giành được huy chương trong lịch sử giải đấu này.

Saudi Arabia có nữ vận động viên đầu tiên giành huy chương ASIAD

Mustafa đã giành huy chương đồng ở hạng cân 68kg nữ môn karate sau trận tranh hạng 3 đầy kịch tính với Arika Gurung của Nepal. Vận động viên người Saudi Arabia đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-3 để giành chiến thắng chung cuộc 8-7, qua đó ghi tên mình vào lịch sử thể thao nước nhà.

Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), tấm huy chương đồng của cô chính là huy chương đầu tiên mà một nữ vận động viên Saudi Arabia giành được tại ASIAD.

Ngay sau thành tích của Mustafa, Saudi Arabia tiếp tục có thêm một tấm huy chương đồng nữa khi đồng đội Saud Al-Bashir kết thúc ở vị trí thứ 3 tại hạng cân 60kg nam. Al-Bashir đã đánh bại Tamang của Nepal với tỷ số 2-0 trong trận tranh huy chương đồng.

Trước đó, anh đã giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Siwakon Mueakthong của Thái Lan nhờ ưu thế chuyên môn (quyết định của trọng tài) sau khi hòa 5-5. Vận động viên người Saudi Arabia sau đó thua Abdullah Shaaban của Kuwait với tỷ số 11-8, nhưng đã kịp thời vực dậy bằng chiến thắng 10-2 trước Kalykov của Kyrgyzstan để tiến vào trận tranh huy chương.

Chiến thắng của Mustafa và Bashir đã mang về cho Saudi Arabia những tấm huy chương đầu tiên tại kỳ đại hội đang diễn ra ở Aichi-Nagoya. Hiện có 144 vận động viên Saudi Arabia đang tranh tài ở Nhật Bản, trong khi cả nước đang chờ đợi tấm huy chương vàng đầu tiên.

Tin liên quan
LINH SƠN

Từ khóa

Saudi Arabia Huy chương ASIAD Mustafa Thái Lan Nhật Bản Karate

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn