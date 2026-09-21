Hàn Quốc khẳng định vị thế ở cự ly bơi tự do 50m nam

Kình ngư Kim Young-beom của Hàn Quốc đã phá kỷ lục ASIAD ở vòng loại nội dung bơi tự do 50m nam vào sáng 21-9, vượt qua kỷ lục của chính đồng hương Ji Yu-chan từng nắm giữ.

Kim Young-beom khi giành huy chương bạc ở nội dung bơi tự do 100m. Ảnh: THX

Kim Young-beom của Hàn Quốc đã về nhất ở vòng loại nội dung bơi tự do cự ly ngắn nhất dành cho nam với thành tích 21,71 giây tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo - nơi tổ chức tất cả các môn bơi lội trong khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 Aichi-Nagoya. Kim đã cải thiện kỷ lục cũ do người đồng hương Ji Yu-chan nắm giữ thêm 0,01 giây.

“Ngay khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên bảng điện tử, tôi cảm thấy rằng sự nỗ lực không bao giờ phụ lòng người”, vận động viên 20 tuổi mở màn kỳ ASIAD 20 của mình bằng tấm huy chương bạc ở nội dung bơi tự do 100m, đã chia sẻ. “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời trong 25m đầu tiên và tự nhắc nhở bản thân phải giữ sự tập trung, không được chủ quan hay nôn nóng ở 25m còn lại”.

Trong khi đó, người từng giành huy chương vàng ASIAD 19 Ji Yu-chan chỉ đạt thời gian 22,23 giây và xếp thứ 3 chung cuộc ở vòng loại. Cả 2 vận động viên Hàn Quốc này sẽ tranh tài ở vòng chung kết diễn ra vào tối ngày 21-9, cùng với 8 vận động viên khác.

Kim chia sẻ thêm: “Chúng tôi sẽ cùng thúc đẩy nhau tiến bộ. Tôi sẽ nghỉ ngơi và cùng với Ji, chúng tôi đều cố gắng đạt thành tích tốt hơn nữa ở vòng chung kết”.

Ở ngày tranh tài đầu tiên của môn bơi, ngày 20-9, Trung Quốc đã thống trị khi giành 6 trong 7 tấm huy chương vàng - Nhật Bản giành huy chương vàng còn lại. Cũng sẽ có 7 tấm HCV được trao trong môn bơi ở ngày thi đấu thứ 2 này.

LINH SƠN