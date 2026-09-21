Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tiếp lửa cho các tuyển thủ TDDC

Các tuyển thủ Đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam bắt đầu thi đấu tranh các suất vào chung kết đơn môn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh động viên Đội tuyển TDDC nam Việt Nam thi đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngay trong ngày thi đấu vòng loại đầu tiên môn TDDC vào sáng 21-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trực tiếp có mặt động viên tinh thần thi đấu của 5 tuyển thủ nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Minh kỳ vọng từng tuyển thủ sẽ tập trung hoàn thành bài thi với sự chính xác tuyệt đối và giành suất vào chung kết, trong đó các gương mặt chủ lực như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện cần giữ vững phong độ.

Tại ASIAD 20, môn TDDC có sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Kazakhstan, Hàn Quốc, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan…

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong có triển vọng đạt suất chung kết nội dung vòng treo đơn môn. Tại lượt thi đấu vòng loại, Khánh Phong được chấm 13,833 điểm. Tuyển thủ này sẽ chờ kết quả các vòng loại tiếp theo vào cuối ngày 21-9 để biết vị trí chung cuộc. 8 tuyển thủ xuất sắc nhất vòng loại từng đơn môn sẽ nhận suất thi đấu chung kết.

Hiện tại, Nguyễn Văn Khánh Phong là đương kim á quân nội dung vòng treo đơn môn nam tại ASIAD.

Mục tiêu của Đội tuyển TDDC nam Việt Nam là phấn đấu giành huy chương ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện được dự báo đủ khả năng tranh 1 suất chung kết nội dung ngựa vòng đơn môn. Xuân Thiện hoàn thành thi đấu vòng loại đạt 14,300 điểm. Nam tuyển thủ sẽ chờ các lượt đấu cuối của vòng loại để xác định vị trí chung cuộc của mình.

Môn TDDC của ASIAD 20 tổ chức từ ngày 21 tới 25-9. Sau vòng loại nội dung nam, Đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại nội dung nữ trong ngày 22-9.

MINH CHIẾN