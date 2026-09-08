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Tuyển thủ TDDC sẽ nhận thưởng "nóng" 100 triệu đồng khi giành HCV ASIAD 20

SGGPO

Liên đoàn thể dục Việt Nam công bố các mức thưởng "nóng" dành cho thành tích huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Văn Khánh Phong sẽ tham dự ASIAD 20. Ảnh: DP
Nguyễn Văn Khánh Phong sẽ tham dự ASIAD 20. Ảnh: DP

Ngày 8-9, Liên đoàn thể dục Việt Nam đã công bố các mức khen thưởng động viên tinh thần VĐV khi giành được thành tích cao tại ASIAD 20.

Theo đó, mỗi tấm HCV sẽ được thưởng "nóng" 100 triệu đồng còn HCB sẽ nhận thưởng 50 triệu đồng, HCĐ được thưởng 20 triệu đồng.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại ASIAD 20, với 8 suất chính thức sang Nhật Bản tranh tài lần này.

Đội hình TDDC tham dự ASIAD 20 gồm: Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh (nam) và nữ có Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý, Trần Đoàn Quỳnh Nam.

Môn TDDC của ASIAD 20 sẽ thi đấu từ ngày 21 tới 25-9, tranh 14 bộ huy chương (8 nội dung nam, 6 nội dung nữ).

Tại ASIAD 19, tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong đã có HCB đơn môn vòng treo. Năm nay, Khánh Phong có mục tiêu bảo vệ thành tích huy chương ở Nhật Bản.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

TDDC ASIAD 20 Thể thao Việt Nam nguyễn Văn Khánh Phong

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