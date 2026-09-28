Tuyển vật Việt Nam tranh huy chương ASIAD sau 8 năm chờ đợi

Đội tuyển vật Việt Nam đã đến Nhật Bản, chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục thành tích Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20 với 7 tuyển thủ.

Đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang của thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng ngày 28-9, các thành viên Đội tuyển vật Việt Nam đặt chân tới Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với niềm tin giành kết quả khả quan ở ASIAD 20.

8 năm trước, vật Việt Nam giành 1 HCĐ tại ASIAD 18-2018 ở Indonesia nhưng không thành công tại ASIAD 19 Hàng Châu tổ chức năm 2023.

Mục tiêu tranh tài ASIAD 20 được Ban huấn luyện đặt ra là phấn đấu giành HCĐ. Từ đó, đội hình sang Nhật Bản có khả năng tranh chấp huy chương gồm tuyển thủ Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đặng Thị Linh, Phạm Như Huy, Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh.

“Cơ hội tranh huy chương của các tuyển thủ là ngang nhau. Tuy vậy, với cấp độ châu Á, đặc biệt là thi đấu Đại hội như ASIAD, đô vật nữ Việt Nam có cơ hội tiệm cận thành tích huy chương. Các nội dung nam đều có đối thủ hàng đầu châu lục đạt trình độ thế giới nên sẽ rất thách thức cho VĐV Việt Nam”, đại diện Ban huấn luyện cho biết.

Hiện tại, toàn đội giữ tinh thần cao nhất và tin tưởng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó ở ASIAD 20. Các tuyển thủ vừa hoàn thành đợt tập huấn tại Trung Quốc, trước khi sang Nhật Bản.

Lãnh đội vật Việt Nam tại ASIAD 20 Tạ Đình Đức chia sẻ: “Quan trọng nhất là tinh thần VĐV. ASIAD 20 là nơi có nhiều đô vật mạnh thi đấu, buộc mỗi tuyển thủ phải nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng thành tích”.

Môn vật ASIAD 20 tổ chức 18 nội dung (6 tự do nam, 6 cổ điển nam, 6 tự do nữ). Với mục tiêu HCĐ, Ban huấn luyện xác định nhóm đô cử nữ là những gương mặt nòng cốt. Hiện tại, các đối thủ Nhật Bản, Iran, Trung Quốc, Kyrgyzstan… chiếm ưu thế tại đấu trường ASIAD nhưng đô vật nữ Việt Nam không gặp nhiều áp lực.

Vật nữ Việt Nam quyết tâm giành huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 4 tuyển thủ nữ, có 2 gương mặt Mỹ Trang và Đặng Thị Linh từng thi đấu ASIAD 19 nhưng không đạt huy chương. Họ tiếp tục trở lại ASIAD 20 với mục tiêu cải thiện thành tích từ kinh nghiệm và phong độ của mình.

Theo đăng ký, Đặng Thị Linh dự hạng 68kg nữ, Đỗ Ngọc Linh sẽ thi đấu 50kg nữ, Nguyễn Thị Mỹ Linh tranh tài 53kg nữ và Nguyễn Thị Mỹ Trang dự hạng 57kg nữ.

Môn vật của ASIAD 20 sẽ thi đấu từ ngày 30-9 tới 3-10.

Cũng tại ngày 28-9, Đội tuyển judo Việt Nam có mặt ở ASIAD 20 với 2 tuyển thủ Hà Ngọc Chi, Lâm Thị Ngân Hà. Đây là đội tuyển có lực lượng VĐV ít nhất trong Đoàn thể thao Việt Nam.

MINH CHIẾN