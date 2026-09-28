Võ sĩ MMA giành HCĐ ASIAD 20 dương tính với doping

Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) hôm Chủ nhật cho biết võ sĩ Nodirbek Shavkatov của Uzbekistan, người giành huy chương đồng môn võ tổng hợp (MMA) tại ASIAD 20, đã bị đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất meldonium.

Võ sĩ Nodirbek Shavkatov. Ảnh: NOC Uzbekistan

Võ sĩ 23 tuổi này đã giành vị trí thứ 3 ở nội dung MMA nam hạng cân 71kg. ITA cho biết mẫu thử của anh được thu thập trong một đợt kiểm tra ngoài thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản vào ngày 22-9.

Meldonium là chất có tác dụng tăng cường sức bền và đẩy nhanh quá trình phục hồi cơ bắp, đã bị cấm tuyệt đối theo quy định của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Shavkatov bị cấm thi đấu, tập luyện, huấn luyện hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến Đại hội trong thời gian bị đình chỉ tạm thời.

Thông báo của ITA không đề cập đến tình trạng huy chương đồng của Shavkatov. Võ sĩ này có quyền khiếu nại quyết định đình chỉ tạm thời này trước Ban Phòng chống Doping thuộc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và yêu cầu phân tích mẫu B của mình.

Shavkatov là vận động viên giành huy chương đầu tiên và là vận động viên thứ 3 tại kỳ Đại hội này có kết quả xét nghiệm dương tính với doping, sau tay vợt cầu lông người Thái Lan Pitchamon Opatniputh và võ sĩ karate người Turkmenistan Dayanch Keletliyev. Cả 2 vận động viên này cũng đã bị đình chỉ thi đấu tạm thời.

LINH SƠN