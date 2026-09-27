Puripol Boonson giành HCV thứ 2 ở ASIAD 20, lập Kỷ lục châu Á chạy 200m

Siêu sao chạy nước rút người Thái Lan - Puripol Boonson vừa giành thêm tấm HCV thứ 2 ở trong môn điền kinh tại ASIAD 20.

Puripol Boonson bên bảng thành tích Kỷ lục châu Á chạy 200m nam (Ảnh: THX)

Chân chạy nước rút mới 20 tuổi của Thái Lan giành chiến thắng tại nội dung chạy 200m nam với thành tích ngang bằng Kỷ lục châu Á: 19 giây 88.

Trong vòng chạy chung kết nội dung 200m nam tại ASIAD, vừa mới kết thúc tại đường chạy của SVĐ Paloma Muzuho (sân đấu có sức chứa: 30 ngàn chỗ ngồi), Puripol Boonson đã chinh phục hoàn toàn đông đảo CĐV ở trên khán đài khi dũng mãnh vượt qua đích đến, bỏ rất xa các đối thủ còn lại.

Siêu sao chạy nước rút người Thái Lan khẳng định chắc chắn vị thế Vua tốc độ mới của châu Á khi giành chiến thắng với thành tích cực kỳ ấn tượng 19 giây 88. Thành tích này cũng đã ngang bằng với Kỷ lục châu Á 19 giây 88 - của VĐV người Trung Quốc Xie Zhenye - thiết lập tại London hồi 2019.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Puripol Boonson đã phá Kỷ lục ở nội dung chạy 200m nam. Trước đó, hồi đầu giờ chiều, VĐV cao 1m82 sinh năm 2006 cũng đã phá Kỷ lục ASIAD ở vòng chạy bán kết, khi anh vượt qua đích đến với thành tích 20 giây 10. Với chiến thắng này, Boonson tỏ ra quá nhanh, quá nguy hiểm.

Boonson phá Kỷ lục ASIAD hồi buổi chiều (Ảnh: THX)

Như vậy, đây là tấm HCV thứ 2 của Puripol Boonson tại kỳ ASIAD 20 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn tại Nhật Bản. Anh cũng giành lấy tấm HCV ở nội dung chạy 100m nam vào ngày hôm kia với thành tích phá Kỷ lục ASIAD là: 9 giây 90. Vua tốc độ Puripol Boonson khiến điền kinh Thái Lan nở mày nở mặt.

Cũng ở trong vòng chạy chung kết nội dung 200m nam ASIAD 20 này, 2 VĐV Huang Youwen của Trung Quốc và Soshi Mizukubo (Nhật Bản) lần lượt vượt qua đích đến ở vị trí thứ 2 và 3, lần lượt đạt HCB và HCĐ với thành tích 20 giây 45 (chậm hơn 0,57 giây) và 20 giây 56 (chậm hơn 0,68 giây).

Một số điểm đáng lưu ý sau tấm HCV chạy 200m của Puripol Boonson *Tấm HCV chạy 200m nam đầu tiên của Thái Lan ở đấu trường ASIAD sau 52 năm, từ chiến thắng của “tiền bối” Anat Ratanapol tại ASIAD hồi năm 1974. *Puripol Boonson hiện có 2 HCV và 1 HCB tại đấu trường ASIAD. Và anh còn có thể nâng cao chiến tích của mình ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m.

Ngày thi đấu 27-9, môn điền kinh của ASIAD 20 cũng chứng kiến các kết quả đáng chú ý khác ở 2 nội dung chạy vượt rào 110m nam và 100m nữ. Tại nội dung 110m rào nam, Chen Yuanjiang (Trung Quốc) giành HCV với thành tích 13 giây 15. HCB và HCĐ thuộc về Rachid Mutarake (Nhật Bản, 13 giây 29) và John Tolentino (Philippines, 13 giây 48).

Trong khi đó, ở nội dung 100m rào nữ, HCV và HCB thuộc về bộ đôi người Nhật Bản, các cô Mako Fukube (12 giây 74) và Hitomi Nakajima (12 giây 78). HCĐ trong nội dung thi đấu này thuộc về “Nữ thần sắc đẹp” Trung Quốc Wu Yanni (đạt thành tích 13 giây 12).

Đ.Hg.