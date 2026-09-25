Kết thúc môn bơi ASIAD 20: Trung Quốc thắng lớn với 30 HCV

Zhang Yufei của Trung Quốc giành HCV 50m bướm nữ (Ảnh: THX)

Đội bơi Trung Quốc gồm 4 nữ kình ngư Xuwei, Qianting, Zhang Yufei, và Yu Yiting đã giành chiến thắng áp đảo ở vòng bơi chung kết nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nữ với thành tích phá Kỷ lục ASIAD là 3 phút 54 giây 55 (Kỷ lục ASIAD cũ là 3 phút 54 giây 74 do Nhật Bản lập tại ASIAD 18 tại Jakarta).

Xếp thứ nhì và thứ 3, lần lượt giành HCB và HCĐ là các đội bơi Nhật Bản (3 phút 57 giây 64) và Hàn Quốc (4 phút 00 giây 67).

Trước đó, bơi lội Trung Quốc cũng liên tục gặt hái HCV trong ngày thi đấu cuối cùng. Với nội dung 400m tự do, nam kình ngư Zhang Zhansuo giành HCV phá Kỷ lục ASIAD là 3 phút 41 giây 28. Kỷ lục cũ thuộc về kình ngư Hàn Quốc Park Tae-Hwan, thiết lập ở ASIAD 19 tại Hàng Châu (3 phút 41 giây 53).

HCB và HCĐ nội dung 400m tự do nam lần lượt thuộc về Kazushi Imafuku (Nhật Bản, 3 phút 45 giây 55) và Fei Liwei (Trung Quốc, 3 phút 45 giây 78).

Ở nội dung 800m tự do nữ, Li Bingjie thể hiện màn trình diễn rực rỡ tại ASIAD 20 khi giành HCV với thành tích 8 phút 24 giây 02. Tuy không phá bất kỳ Kỷ lục nào, nhưng đây là 1/6 HCV mà Li Bingjie giành được ở ASIAD tại Nhật Bản, và cũng là 1/3 tấm HCV đầy chất lượng ở nội dung thi đấu cá nhân.

Li Bingjie (Ảnh: THX)

HCB và HCĐ ở nội dung thi đấu này thuộc về các nữ kình ngư Gan Ching Hwee (Singapore, 8 phút 26 giây 25) và Ichika Kajimoto (Nhật Bản, 8 phút 27 giây 37).

Ở nội dung 50m ếch nam, Qin Haiyang giành HCV với thành tích 26 giây 68. Trong khi đó, các VĐV Liu Junjie (Trung Quốc, 26 giây 99) và Shin Ohashi (Nhật Bản, đang tỏa sáng rực rỡ với 2 HCV nội dung bơi ếch, trong đó có 1 KLTG, 27 giây 01) giành hCB và HCĐ.

Còn lại, ở nội dung 50m bướm, HCV thuộc về một nữ kình ngư Trung Quốc khác là Zhang Yufei, với thành tích 25 giây 41, nhanh hơn đồng hương Wu Qingfeng 0,21 giây và Rikako Ikee (Nhật Bản) 0,56 giây.

Như vậy, Zhang Yufei cũng là một trong các kình ngư Trung Quốc thành công nhất ở ASIAD 20. Cô giành tổng cộng 3 tấm HCV, trong đó có 1 HCV cá nhân và 2 tấm HCV còn lại ở các nội dung tiếp sức đồng đội.

Kết thúc môn bơi lội của ASIAD 20, Trung Quốc dẫn đầu Bảng xếp hạng với 30 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ, bỏ xa Nhật Bản (xếp thứ nhì với 7 HCV, 15 HCB và 15 HCĐ).

BXH huy chương ASIAD 20 môn bơi lội

1-Trung Quốc 30 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ 2-Nhật Bản 7 HCV, 15 HCB, 15 HCĐ 3-Hồng Kông 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ 4-Hàn Quốc 1 HCV, 6 HCB, 13 HCĐ

Đ.Hg.