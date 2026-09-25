ASIAD 20: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vào chung kết 400m tự do nam

Tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng tiến gần tới tấm huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khi có suất chung kết cự ly 400m tự do.

Nguyễn Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 25-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Nguyễn Huy Hoàng thể hiện phong độ cao nhất để giành suất vào chung kết cự ly 400m tự do sau vòng loại.

Cự ly 400m tự do nam là cơ hội cuối để Đội tuyển bơi Việt Nam tranh huy chương tại ASIAD 20. Nhiệm vụ của Huy Hoàng là bảo vệ tấm HCĐ từng có tại ASIAD 19.

Tại lượt thi đấu vòng loại thứ 2 của cự ly, Nguyễn Huy Hoàng về đích hạng 3 với kết quả 3’50”65 còn Trần Văn Nguyễn Quốc đạt vị trí thứ 4 (3’51”88). Về đích đầu tiên của lượt vòng loại là tuyển thủ Sibirtsev Ilya (Uzbekistan, 3’50”32).

Tổng kết thi đấu vòng loại, Nguyễn Huy Hoàng đứng thứ 3, nhận suất vào chung kết. Trần Văn Nguyễn Quốc đứng hạng 6 cũng có suất dự chung kết tranh huy chương.

Ban tổ chức đã công bố danh sách thi đấu chung kết 400m tự do nam cuối cùng với 10 VĐV lần lượt của các đội Uzbekistan (1 VĐV), Nhật Bản (2), Việt Nam (2), Trung Quốc (2), Hàn Quốc (1), Saudi Arabia (1), Qatar (1).

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023, Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ cự ly 400m tự do với kết quả 3’49”16.

Nhà vô địch là Kim Woo min (Hàn Quốc, 3’44”36) và á quân là Pan Zhanle (Trung Quốc, 3’48”81). Tuy vậy, tuyển thủ Hàn Quốc và Trung Quốc không có mặt tại chung kết cự ly 400m nam ở ASIAD 20.

Sau vòng loại, Ban huấn luyện Đội tuyển bơi Việt Nam dự báo chung kết nội dung sẽ diễn ra quyết liệt vì đó là thời điểm tất cả kình ngư bung hết sức của mình.

Đội tuyển bơi Việt Nam có Dương Văn Hoàng Quy dự chung kết 200m bướm nam sau khi đạt kết quả 2’01”83 tại vòng loại. Phạm Thanh Bảo dự chung kết 50m ếch nam (vòng loại đạt 27”72). Trần Hưng Nguyên không vào chung kết 200m ngửa nam (vòng loại đạt 2’03”57). Nguyễn Thúy Hiền không vượt qua vòng loại 50m bướm nữ do chỉ đạt 27”60.

MINH CHIẾN