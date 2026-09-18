Đội tuyển bơi Việt Nam quyết tâm giành huy chương ở ASIAD 20

Ngày 17-9, đội tuyển bơi Việt Nam gồm 10 tuyển thủ đã lên đường sang Nhật Bản, chính thức bước vào hành trình thi đấu tại ASIAD 20. Trước đó 3 ngày, toàn đội hoàn thành chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc và trở về nước để hoàn tất các thủ tục trước khi lên đường tranh tài.

Môn bơi tại ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 25-9 tại Tokyo (Nhật Bản). Bước vào đấu trường châu lục, đội tuyển bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương.

Thành phần đội tuyển là sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ giàu triển vọng như Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy... cùng các vận động viên (VĐV) giàu kinh nghiệm gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên.

Trong số đó, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bơi Việt Nam. Nam kình ngư từng gây tiếng vang tại ASIAD 18-2018 với HCB nội dung 1.500m tự do và HCĐ 800m tự do. Đến ASIAD 19-2023, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành 2 HCĐ ở các nội dung 400m và 800m tự do. Ban huấn luyện đánh giá Nguyễn Huy Hoàng vẫn là ứng viên sáng giá nhất của đội tuyển ở hai cự ly sở trường 800m và 1.500m tự do.

Nguyễn Huy Hoàng là gương mặt trọng điểm của bơi Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

ASIAD 20 cũng là kỳ ASIAD thứ 3 liên tiếp của Huy Hoàng. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng phong độ ổn định giúp anh trở thành điểm tựa lớn cho toàn đội. Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Chuyến tập huấn vừa kết thúc tại Trung Quốc rất ý nghĩa, mang tính chất khép kín để VĐV chỉ tập trung chuyên môn, ăn uống, nghỉ ngơi đúng tiêu chuẩn. Giáo án mà ban huấn luyện đề ra đã giúp các VĐV nâng cao khả năng rất nhiều. Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD”.

Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, các tuyển thủ trẻ cũng mang đến nhiều kỳ vọng. Nam kình ngư Mai Trần Tuấn Anh không giấu được sự háo hức: “Lần đầu tiên góp mặt tại ASIAD, tôi tranh tài ở cự ly 1.500m. Có chút hồi hộp nhưng tôi sẽ nỗ lực để bứt phá giới hạn của bản thân và hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện đã đề ra”.

Đáng chú ý, 2 VĐV Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Thúy Hiền, những người đã giành vé dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal (tháng 11), cũng có cơ hội cọ xát quý giá ở đấu trường ASIAD 20 để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Để hướng tới thành tích cao, đội tuyển bơi Việt Nam nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia Yin Wenju (Trung Quốc). Sự kết hợp giữa phương pháp huấn luyện hiện đại của chuyên gia nước ngoài và kinh nghiệm của ban huấn luyện trong nước đã giúp các kình ngư cải thiện đáng kể về thể lực, chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu.

NGUYỄN ANH