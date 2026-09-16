Bóng rổ nam ASIAD 20: Hàn Quốc đại thắng Jordan để tiến vào bán kết

Đội tuyển Hàn Quốc đã dễ dàng đánh bại Jordan với tỷ số 114-80 để giành quyền vào bán kết giải bóng rổ nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD).

Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Jordan với tỷ số 114-80 vào bán kết giải bóng rổ nam. Ảnh THX

Chiến thắng của bóng rổ nam Hàn Quốc đưa họ đến gần hơn với mục tiêu giành HCV đầu tiên sau 12 năm.

Ở trận tứ kết, Hàn Quốc áp đảo Jordan về mọi mặt trong trận tứ kết đầy cách biệt tại Nhà thi đấu Quốc tế Aichi ở Nagoya. Sớm tạo ra thế trận áp đảo, Hàn Quốc nhập cuộc bằng chuỗi lên điểm 10-0 cùng lối chơi phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Họ thực hiện thành công 5 pha cướp bóng ngay trong hiệp một, qua đó tạo ra cách biệt 28-8 sau 10 phút thi đấu đầu tiên.

Jordan phải mất tới 3 phút 34 giây mới ghi được điểm số đầu tiên và không thể tìm thấy nhịp độ tấn công ổn định.

Trong 2 hiệp đấu còn lại, vẫn là Hàn Quốc duy trì cường độ tấn công mạnh mẽ để duy trì cách biệt điểm số an toàn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nikolajs Mazurs, Hàn Quốc đã thắng 4 trận liên tiếp tại Nagoya, sau khi toàn thắng ở vòng sơ loại trước các đối thủ Saudi Arabia, Indonesia và chủ nhà Nhật Bản, hiện chỉ còn cách danh hiệu vô địch 2 trận thắng nữa.

Lần gần nhất Hàn Quốc giành HCV bóng rổ nam là vào năm 2014 trên sân nhà Incheon. Sau đó, họ giành HCĐ vào năm 2018, trước khi bị loại ở tứ kết vào năm 2023.

Tại vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 18-9, thầy trò HLV Nikolajs Mazurs sẽ đối đầu với Iran - đội đã giành chiến thắng 79-74 trong màn đối đầu căng thẳng với Bahrain. Trận bán kết còn lại sẽ được xác định sau các trận tứ kết diễn ra muộn vào hôm nay (16-9) giữa Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản; cùng cặp đấu Trung Quốc và Saudi Arabia.

LINH SƠN