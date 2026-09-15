Thất bại lịch sử ở ASIAD của bóng rổ nam Philippines đặt ra nhiều dấu hỏi

Sự phẫn nộ từ người hâm mộ đã bùng nổ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt nghi vấn khi bóng rổ nam Philippines - Gilas Pilipinas gánh chịu kết quả tồi tệ nhất lịch sử: Chỉ xếp hạng 9 chung cuộc tại ASIAD 20 (Aichi-Nagoya 2026).

Bóng rổ nam Philippines - áo xanh, thua tan nát tuyển Trung Quốc (Ảnh: THX)

Người hâm mộ, bao gồm cả một số nhân vật thể thao nổi tiếng, đã không thể che giấu sự thất vọng và lập tức tràn lên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi bóng rổ nam Philippines nhận thất bại thảm hại 61-105 trước tuyển Trung Quốc ở trận cuối vòng bảng.

Bóng rổ nam Philippines để thua trong một trận đấu thảm họa với điểm số chênh lệch, và đáng thất vọng hơn, khoảng cách điểm số quá lớn dập tắt hoàn toàn hy vọng trở thành 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out.

“Thật xấu hổ! Bóng rổ nam Philippines bước vào trận đấu này với tâm lý họ chỉ cần thua (xin lưu ý là) không phải để thắng. Lòng tự tôn của họ ở đâu? Họ đã thua 61-105, chênh lệch tới 44 điểm. Không thể chấp nhận được”. Đây là bình luận của Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines Noli Eala đăng tải ở trên X, ngay lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ tương tự từ phía người hâm mộ. “Một sự xấu hổ cấp quốc gia, dành cho bóng rổ nam Phillippines”, ông có viết thêm với giọng điệu chỉ trích rất rõ.

Đứng ra bảo vệ bóng rổ nam Philippines, trợ lý HLV Richard del Rosario của Gilas Pilipinas đã bác bỏ tuyên bố của ông Eala, và nhấn mạnh rằng toàn đội bóng chưa bao giờ bước vào trận đấu mà có thứ suy nghĩ thi đấu chỉ để hạn chế số điểm thua.

“Tôi tôn trọng ông. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những cáo buộc và cả suy đoán vô căn cứ về tâm lý của chúng tôi, hãy đảm bảo rằng ông biết chính xác những gì đã được nói bên trong phòng thay đồ”, trợ lý Del Rosario đáp trả dù bóng rổ nam Phlippines thảm bại.

“Chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì trận thua này, giống như tất cả mọi người khác, nhưng chúng tôi không bao giờ có suy nghĩ chỉ thi đấu để hạn chế trận thua. Chúng tôi thi đấu là để giành chiến thắng!”, ông nói thêm về tâm lý các cầu thủ bóng rổ Philippines.

Dù vậy, điều đó vẫn không thể dập tắt cơn giận dữ từ người hâm mộ của Gilas Pilipinas - những người một lần nữa chỉ trích điều mà họ cho là sự thiếu hụt một kế hoạch để chuẩn bị rõ ràng từ Liên đoàn Bóng rổ Philippines (SBP) cho hành trình bảo vệ ngai vàng ASIAD.

“Hãy cho đội bóng này hàng tháng trời chuẩn bị cùng cầu thủ nhập tịch, họ sẽ thi đấu sòng phẳng với những đội bóng rổ mạnh nhất của châu Á. Rất thất vọng với cái cách SBP đẩy các cầu thủ của chúng ta vào thế thất bại”, một CĐV bình luận trên trang X.

“Tôi vẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Cố lên nhé các chàng trai, cần thêm thời gian để cải thiện và tiến bộ hơn", cựu cầu thủ PBA và Gilas Pilipinas - Jared Dillinger chia sẻ với sự thông cảm.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic của Philippines, ông Abraham ‘Bambol’ Tolentino đặt câu hỏi tại sao bóng rổ nam Philippines - Gilas Pilipinas không thể có được các cầu thủ nhập tịch để tăng cường lực lượng cho kỳ ASIAD đang diễn ra tại Nhật Bản?

Cần nhớ rằng chiến dịch của Gilas Pilipinas đã bị chệch hướng ngay bởi trận thua khó tin với điểm số 85-89 trước Bahrain - đội bóng đã tung ra sân tới 4 cầu thủ nhập tịch để tạo ra khác biệt và thật sự họ đã có khác biệt với bóng rổ nam Philippines.

“Thật may mắn là chúng ta đã giành được HCV tại Hàng Châu, và giờ đây chúng ta phải chờ tới 5 năm nữa mới có cơ hội đòi lại tấm HCV”, ông Tolentino nói. "Câu hỏi đặt ra là: Tại sao các quốc gia khác có nhiều cầu thủ nhập tịch đến vậy? Tại sao bóng rổ nam Philippines lại không thể?”.

Vị trí thứ 9 của bóng rổ nam Philipines tại ASIAD là thứ hạng tồi tệ nhất lịch sử bóng rổ nước này. Kỷ lục buồn trước đó là vị trí thứ 7 vào năm 2014. Đây là thứ hạng thấp nhất của Gilas Pilipinas sau khi từng bước lên ngai vàng - lần gần nhất họ xếp thứ 6 vào năm 1966 sau khi xưng vương tại giải đấu năm 1962.

Đây cũng chính là lần đầu tiên ở trong lịch sử ASIAD, bóng rổ nam Philippines không thể vượt qua vòng bảng để tiến vào loạt trận knock-out.

Đ.Hg.