Yu Yiting phá kỷ lục, thách thức những tượng đài bơi lội ở ASIAD

Nữ kình ngư giành HCV nội dung bơi 200m cá nhân hỗn hợp tại Pan Pacific Championships - Yu Yiting sẽ giữ trọng trách đầu tàu cho bơi lội Trung Quốc trong cuộc chinh phục ASIAD 20 (Asian Games 2026) trước các VĐV chủ nhà Nhật Bản được đánh giá cao.

Yiting lắng nghe chỉ đạo từ HLV trong buổi tập mở trước khi lên đường tham dự ASIAD (Ảnh: THX)

Ở Pan Pacific Championships (Giải bơi lội vô địch Thái Bình Dương), Yu Yiting xuất sắc lật đổ Summer McIntosh (Canada, Đương kim vô địch Olympic và cả thế giới, Đương kim Kỷ lục gia thế giới) ở nội dung bơi 200m cá nhân hỗn hợp.

Yu Yiting đã làm dậy sóng đường đua xanh, khi cô chạm tay vào đích đến tại thành hồ với thành tích 2 phút 07 giây 45, phá Kỷ lục giải đấu. Trong khi đó, McIntosh chỉ về đích thứ 2 với thành tích chậm hơn 2% giây.

Chiến thắng này đã gây ra cú sốc không nhỏ cho làng bơi lội thế giới, nếu biết người về đích thứ 3 là Alex Walsh (Mỹ) cũng là cựu vô địch thế giới và từng giành HCB ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp này tại kỳ Olympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021).

Yu Yiting, kình ngư của Trung Quốc vốn trước đó chỉ giành HCĐ các kỳ giải vô địch thế giới, đã trở thành một trong những nữ kình ngư hàng đầu thế giới hiện nay.

Cô chia sẻ ngay sau chiến thắng ở giải Pan Pacific Championships: “Tôi không có bất kỳ sự điều chỉnh đặc biệt nào trước khi đến đây, nên tôi rất hài lòng với kết quả này. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự tin hơn và có nhiều kế hoạch dự phòng hơn cho ASIAD sắp tới”.

Ở kỳ ASIAD gần nhất tại Hàng Châu 2022 (tổ chức năm 2023), Yu Yiting khi đó mới 18 tuổi đã khuấy đảo đường đua xanh khi giành 3 HCV (200m và 400m cá nhân hỗn hợp, 4x100m tiếp sức tự do) cùng với 1 tấm HCB (50m bướm).

Giờ đây, khi đã đạt tầm thế giới cùng sự tự tin cao độ, Yu Yiting sẽ là đầu tàu cho bơi lội Trung Quốc trong cuộc ganh đua tại đường đua xanh ở Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, khi mà các VĐV bơi lội chủ nhà Nhật Bản cũng muốn tận dụng ưu thế sân nhà.

Trước đó, tại kỳ giải bơi lội vô địch quốc gia Trung Quốc diễn ra ở Hàng Châu thân quen, Yu Yiting cũng đã giành chiến thắng ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp sở trường, không chỉ vậy, cô còn phá Kỷ lục quốc gia và lập Kỷ lục châu Á với thành tích 2:06.82.

Ngoài Yu Yiting, đội hình đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc tham dự ASIAD 20 còn có nhiều tài năng kỳ cựu như các Nhà vô địch Olympic Zhang Yufei, Wang Xueer và Li Bingjie. Bên cạnh đó, thần đồng 13 tuổi Yu Zidi (nữ kình ngư trẻ tuổi nhất giành huy chương tại giải bơi lội vô địch thế giới - HCĐ 4x200m tiếp sức tự do) cũng sẽ góp mặt.

Và hãy cùng chờ xem, những tài năng trẻ Yu Yiting, Yu Zidi... thể hiện như thế nào khi đối đầu với không chỉ các đối thủ trong nước - mà còn cả những kình ngư Nhật Bản như Satomi Suzuki, Rikako Ikee, Mio Narita và Mizuki Hirai.

Đội hình đội tuyển bơi lội nam Trung Quốc cũng sẽ có nhiều VĐV kỳ cựu, bao gồm các Nhà vô địch là Olympic Wang Shun, Xu Jiayu và Pan Zhanle. VĐV bơi tự do đang lên là Zhang Zhanshuo cũng sẽ nằm trong số những người tìm cách tạo dấu ấn của mình.

Đ.Hg.