Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 2-10

Thể thao Việt Nam kỳ vọng tấm HCV môn boxing để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thành tích tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm sẽ đấu chung kết hạng cân 51kg nữ để tìm HCV ngày 2-10. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Người hâm mộ và giới chuyên môn sẽ hướng vào môn boxing, jujitsu, taekwondo và vật… với sự xuất hiện của nhiều niềm hy vọng huy chương ASIAD 20.

Boxing: Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ thi đấu trận chung kết trước đối thủ của Trung Quốc vào lúc 13 giờ (theo giờ Nhật Bản).

Đây là trận chung kết duy nhất của boxing Việt Nam tại ASIAD 20 và Nguyễn Thị Tâm được chờ đợi làm nên chuyện.

Breaking: Các gương mặt Hồng Tâm, Thanh Hương, Văn Hữu, Thành Đạt sẽ thi đấu vòng tuyển chọn các nội dung dành cho nam, nữ từ 14 giờ.

Cầu mây: Đội cầu mây Việt Nam sẽ thi đấu vòng bán kết nội dung 4 người nam, 4 người nữ lúc 14 giờ. Trong buổi sáng, các trận cuối vòng bảng khép lại, sau đó Ban tổ chức xác định cụ thể từng trận bán kết mỗi nội dung.

Golf: Đội tuyển golf Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng 3 nội dung nam với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh còn nội dung nữ có Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh. Các golfer thi đấu lúc 6 giờ 30 phút sáng.

Jujitsu: Nguyễn Tất Lộc thi đấu hạng 77kg nam từ 9 giờ sáng. Tiếp đó Lê Duy Thành, Lê Minh Nhựt thi đấu hạng cân 94kg. Tuyển thủ Trần Thị Thanh Hà, Trần Hồng Ân dự hạng cân 52kg nữ lúc 10 giờ 35 phút.

Taekwondo: Tuyển thủ Châu Ngọc Tuyết Sang sẽ dự nội dung thực tế ảo vào 9 giờ sáng. Sau đó, Nguyễn Thị Loan thi đấu hạng cân 49kg nữ từ 13 giờ 30 phút. Nguyễn Hồng Trọng dự hạng cân 58kg nam, Trần Thị Ánh Tuyết thi đấu hạng cân 67kg nữ.

Bóng chuyền: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào 17 giờ.

MINH CHIẾN