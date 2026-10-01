Hành trình “tìm lại đam mê” của nữ cung thủ Hàn Quốc

Cung thủ giành huy chương ASIAD 20 Park Jung-yoon người Hàn Quốc đã bày tỏ lòng biết ơn khi được trở lại thi đấu ở tuổi 29, sau quãng thời gian gián đoạn từ tuổi thiếu niên.

Park Jung-yoon (thứ 2 từ phải sang), khi giành HCĐ nội dung đồng đội nữ. Ảnh: THX

Park Jung-yoon bắt đầu làm quen với bộ môn bắn cung thi đấu từ khi còn học tiểu học nhưng đã từ bỏ khi bước vào trung học cơ sở tại Hàn Quốc, và cũng vì cô muốn khám phá những khía cạnh khác của cuộc sống. Nhiều năm sau, Park nhận ra không có công việc nào cô muốn gắn bó hơn là bắn cung chuyên nghiệp.

Năm 25 tuổi, Park cầm lại cung tên - ban đầu cô tham gia một CLB bắn cung nghiệp dư chỉ sinh hoạt vào cuối tuần, trước khi quyết định nghỉ công việc hành chính để tập trung nỗ lực giành suất vào đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 29, Park đã vượt qua vòng tuyển chọn quốc gia ở nội dung cung 3 dây (compound) để tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tại Aichi-Nagoya. Và vào ngày 30-9, khoảng 4 năm sau khi tái xuất, nữ vận động viên người Hàn Quốc đã giành được 2 huy chương ASIAD: HCB ở nội dung đôi nam nữ phối hợp, và HCĐ ở nội dung đồng đội nữ.

“Tôi chưa bao giờ hối tiếc về những quyết định của mình. Tôi cảm thấy biết ơn khi được kiếm sống bằng công việc mà mình yêu thích”, Park chia sẻ sau khi trận chung kết đôi nam nữ kết thúc.

Park bắt đầu hành trình tại ASIAD bằng việc cùng các đồng đội Kang Yeon-seo và Park Ye-rin giành HCĐ nội dung đồng đội nữ, sau khi để thua đương kim vô địch Ấn Độ ở bán kết. Sau đó, tại trận chung kết đôi nam nữ phối hợp, Park và Choi Yong-hee đã để thua cặp đôi Chikitha Taniparthi và Sahil Rajesh Jadhav của Ấn Độ với tỷ số 20-19 ở loạt bắn luân lưu (shoot-off), sau khi hai đội hòa nhau 157-157 qua 4 hiệp đấu chính thức.

“Đây vẫn là những kết quả đáng quý”, Park nói. “Bất kể màu huy chương nào, chúng tôi đều khao khát giành chiến thắng, bởi cả đội đã tập luyện vô cùng vất vả trong suốt thời gian dài”.

Park cũng đã lọt vào vòng tứ kết diễn ra vào ngày 1-0, cơ hội cuối cùng để cô bổ sung thêm huy chương vào bộ sưu tập của mình. “Tôi đã có một HCB và một HCĐ tại giải đấu này, và tôi sẽ nỗ lực để giành huy chương vàng vào ngày mai”, cô mỉm cười nói.

LINH SƠN