ASIAD 20: Tuyển thủ judo Việt Nam lỡ cơ hội tranh huy chương đáng tiếc

Đội tuyển judo Việt Nam tìm cơ hội tranh huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD) nhưng chưa thể thành hiện thực.

Lâm Thị Ngân Hà (áo xanh) để thua tại tứ kết hạng cân 52kg nữ môn judo ASIAD 20. Ảnh: OCA

Đội tuyển judo Việt Nam góp mặt 2 võ sĩ Hà Ngọc Chi (48kg nữ) và Lâm Thị Ngân Hà (52kg nữ) tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Họ cùng xuất trận thi đấu trưa ngày 30-9, theo giờ Việt Nam.

Trong cuộc so tài, Hà Ngọc Chi thua trước đối thủ Dey Asmita (Ấn Độ) nên phải dừng bước ngay vòng đầu tiên.

Lâm Thị Ngân Hà thi đấu tập trung giành được trận thắng đầu tay trước võ sĩ Shrestha Debaki Maya (Nepal). Tiếp đó, cô vào trận gặp Fujishiro Kokoro (Nhật Bản) tại tứ kết. Nếu thắng trận, Ngân Hà đủ cơ hội tranh tấm huy chương quý giá. Tiếc là tuyển thủ của Việt Nam để võ sĩ của chủ nhà Nhật Bản thắng dễ dàng bằng đòn ippon.

Dù vậy, Ngân Hà còn cơ hội tranh huy chương đồng trong lượt đấu Repechage nhưng lại thua đối thủ Xu Aoyu (Trung Quốc). Lỡ trận quyết định, võ sĩ của Việt Nam không có cơ hội vào trận đấu tranh huy chương đồng.

Như vậy, Đội tuyển judo Việt Nam đã sớm kết thúc thi đấu ASIAD 20 ngay trong ngày đầu tranh tài với từng nội dung của 2 võ sĩ.

Trước khi dự ASIAD 20, Đội tuyển judo Việt Nam chỉ hướng tới mục tiêu nỗ lực giành thành tích cao nhất. Tại ASIAD 19, võ sĩ judo Việt Nam đã góp mặt nhưng không giành được huy chương.

Toàn đội dự kiến sẽ về nước ngày 1-10.

MINH CHIẾN