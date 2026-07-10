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Đội judo TPHCM đạt phong độ cao, giành hạng nhất giải vô địch trẻ quốc gia 2026

SGGPO

Các võ sĩ của đội judo TPHCM đã thi đấu hiệu quả để giành 15 HCV, qua đó giành vị trí hạng nhất tại giải vô địch trẻ quốc gia.

Các đơn vị dẫn đầu thành tích tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: NGUYỄN HỮU
Các đơn vị dẫn đầu thành tích tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Giải judo vô địch trẻ quốc gia 2026 đã ghi nhận con số kỷ lục 687 võ sĩ tham gia tranh tài. Các VĐV đã thi đấu tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa và kết thúc những trận chung kết cuối cùng theo từng nhóm tuổi lần lượt là 10-11, 12-13, 14-15 và 16-19.

Võ sĩ judo trẻ TPHCM đã xuất sắc giành tổng thành tích 15 HCV, 11 HCB và 28 HCĐ để giành vị trí hạng nhất toàn đoàn. Trong kết quả này,đối với các nội dung từ 10 tới 15 tuổi, võ sĩ judo TPHCM có 7 HCV trong khi tại nhóm tuổi từ 16 tới 19 thì đội TPHCM giành 8 HCV.

Các kết quả HCV của võ sĩ judo trẻ TPHCM lần lượt được ghi nhận với thành tích thi đấu của đồng đội nữ 2 (Tú Trinh/Yến Như/Tú Hào), đồng đội nam 2 (Anh Duy/Nguyễn Hiếu/Thành Đạt), ju no kata (Minh Tuấn/Tuấn Đạt), 48kg nữ (Nguyễn Thị Tú Trinh), 73kg nam (Phan Ngọc Dũng), 90kg nam (Nguyễn Ngọc Phi) ở nhóm tuổi 16-19; 63kg nữ (Nguyễn Lâm Minh Tuệ), 50kg nam (Trần Minh Quốc Bảo), trên 90kg nam (Trần Hoàng Anh) nhóm tuổi 14-15; trên 57kg nữ (Nguyễn Lâm Minh Tuệ) lứa tuổi 12-23; 28kg nữ (Nguyễn Ngọc Gia Khanh), 40kg nữ (Hà Thúy Ngân) lứa tuổi 10-11…

Cùng tại bảng xếp hạng, xếp hạng nhì chung cuộc là đội chủ nhà Thanh Hóa với 14 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ còn đội Bắc Ninh giành hạng ba với kết quả 8 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ. Các đơn vị Quân đội, Đồng Nai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hải Phòng, Vĩnh Long, Thái Nguyên ở vị trí tiếp theo.

Toàn giải đã tranh 80 bộ huy chương trong các nội dung đối với đối kháng và quyền (kata). Trong giải năm nay, các đơn vị khánh Hòa, Huế và Ninh Bình không giành được HCV.

“Với những cuộc tranh tài của VĐV trẻ năm nay, chúng tôi xem xét kỹ những VĐV thể hiện được phong độ tốt và dự báo khả năng phát triển thành tích từ đó sẽ tăng cường thêm tuyển chọn đầu tư chuẩn bị lực lượng VĐV kế cận cho tuyển thủ quốc gia trong tương lai”, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hữu An trao đổi.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

judo judo trẻ quốc gia 2026 judo Việt Nam kata

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