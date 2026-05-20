Giải judo vô địch Đông Nam Á 2026: 7 đội tuyển tranh tài tại Bắc Ninh

Năm nay, Việt Nam đã được trao quyền đăng cai giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 để quy tụ các tuyển thủ hàng đầu khu vực góp mặt tranh tài.

Tối ngày 20-5 tại Bắc Ninh, giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 chính thức tổ chức Lễ khai mạc. Đánh giá về công tác chuẩn bị cho giải đấu, đại diện Ban tổ chức chủ nhà Bắc Ninh khẳng định võ sĩ judo sẽ được tranh tài với sự đảm bảo tốt nhất về an ninh, an toàn, cơ sở vật chất, công tác y tế và phục vụ hậu cần.

Giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng TDTT tỉnh Bắc Ninh và thu hút 7 đội tuyển tham dự gồm Philippines, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia và Việt Nam (chủ nhà).

Tại giải vô địch Đông Nam Á 2026, Ban tổ chức sẽ tiến hành tranh tài nội dung đối với hệ vô địch và vô địch trẻ.

Dành cho vô địch, nhóm hạng cân đối kháng gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). Đồng thời, VĐV sẽ được tranh tài nội dung biểu diễn kata gồm Nage no kata, Ju no kata, Kime no kata, Katame no kata, Kodokan goshin jutsu.

Đối với vô địch trẻ, hạng cân tranh tài gồm 55kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, trên 100kg (nam) và 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, trên 78kg (nữ). VĐV trẻ sẽ tranh tài kata gồm Nage no kata, Ju no kata, Kime no kata, Katame no kata, Kodokan goshin jutsu.

Toàn giải thu hút 425 HLV, VĐV của 7 đội tuyển tham dự. Với vai trò chủ nhà, đội tuyển judo Việt Nam tham dự đầy đủ các nội dung đối với vô địch và vô địch trẻ. Ban huấn luyện đã đăng ký hơn 170 võ sĩ góp mặt.

Trước khi giải đấu diễn ra, chiều ngày 20-5, ban chuyên môn của giải đã họp kỹ thuật đồng thời phổ biến các nội dung trong thi đấu và bốc thăm hạng cân đối với nam, nữ theo quy định.

Theo chương trình, ngày 21-5 sẽ diễn ra các nội dung dành cho kata (biểu diễn). Từ ngày 22 tới 24-5, các võ sĩ đối kháng sẽ thi đấu.

MINH CHIẾN