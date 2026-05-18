Võ sĩ Việt Nam giành 1 HCĐ giải trẻ thuộc hệ thống Karate One - Youth League thế giới

Chương trình tranh tài giải Karate One - Youth League 2026 diễn ra tại Manila (Philippines) đã khép lại ngày 17-5 theo giờ địa phương. Tại đây, đại diện karate Việt Nam đã có võ sĩ trẻ Hồ Sỹ Đức An giành được HCĐ nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nhóm tuổi U14.

Đức An đã lọt vào bán kết của nội dung nhưng đáng tiếc để thua trận trong bài biểu diễn của mình nên được nhận HCĐ. Giành HCV của nội dung này là võ sĩ trẻ Lqahtani Moayad của Saudi Arabia.

Ở giải năm nay, karate trẻ Việt Nam có các VĐV tham dự gồm Hồ Sỹ Đức An, Lê Đình Phương Nghi và Nguyễn Kim Hiền. Cả 3 VĐV đều thi đấu kata cá nhân. Kết quả HCĐ của Đức An được đánh giá là thành tích nhiều khích lệ đối với karate trẻ Việt Nam.

Hệ thống giải Karate One - Youth League 2026 do Liên đoàn karate thế giới tổ chức nhằm phát triển chuyên môn cho các võ sĩ triển vọng trên toàn thế giới. Năm nay, toàn giải Karate One - Youth League 2026 có 6 lượt thi đấu. Sau lượt diễn ra tại Manila (Philippines), chương trình tiếp theo được tổ chức tại Croatia.

Hệ thống Karate One - Youth League diễn ra các nội dung dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) cá nhân. Các võ sĩ được tham dự theo từng nhóm tuổi từ thiếu nên tới vô địch trẻ.

