HLV, VĐV các đội tuyển quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao “Hành trình về nguồn 2026”

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đã thực hiện chương trình hoạt động ý nghĩa thực tế “Hành trình về nguồn 2026” đối với nhiều HLV, VĐV đang tập luyện tại đây.

Chương trình đã xây dựng thêm ý thức tư tưởng, chính trị tới nhiều HLV, VĐV của thể thao Việt Nam từ chương trình thực tế. Ảnh: MINH MINH

Các HLV, VĐV của nhiều đội tuyển thể thao quốc gia tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia đã được tham gia chương trình thực tế tại các địa điểm ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2026) và 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27-7-1947 / 27-7-2026). Trong chuỗi chương trình làm việc, đoàn cán bộ của Trung tâm cùng 10 HLV, 40 VĐV của các đội tuyển quốc gia đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị. Đoàn cán bộ của Trung tâm và các HLV, VĐV cũng thăm Khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Trao đổi về chương trình, HLV Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết đây là hoạt động có giá trị rất ý nghĩa để mỗi cán bộ Trung tâm cũng như từng HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia được hiểu biết thêm về lịch sử cách mạng Việt Nam cũng như tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ. Với mỗi VĐV, đây là dịp được thêm sự giáo dục tư tưởng đạo đức cho mình, từ đó nỗ lực hơn trong tập luyện, thi đấu chuyên môn.

Cùng trong chương trình, HLV, VĐV các đội tuyển thể thao quốc gia đã sinh hoạt chuyên đề cùng cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm TDTT tỉnh Nghệ An để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

MINH CHIẾN