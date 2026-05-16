Ông Hứa Xuân Sinh được bầu là Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam

Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2026-2031) đã hoàn thành Đại hội đại biểu và bầu ra Ban chấp hành mới với 19 ủy viên.

Ông Hứa Xuân Sinh được bầu là tân Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Tập trung cho mục tiêu thành tích cao

Ngày 16-5 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2026-2031) đã tổ chức Đại hội đại biểu qua đó bầu Ban chấp hành mới. Trong kỳ Đại hội này, các ý kiến thống nhất bầu 19 ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ông Hứa Xuân Sinh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất TMDV Đức Việt) được bầu là Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam. Ngoài ra, Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3 còn có 3 chức danh Phó chủ tịch là ông Nguyễn Hùng Quân, ông Vũ Quang Huy, ông Phạm Quang Bản. Ông Đào Đức Kiên (Phó trưởng Phòng thể thao thành tích cao, Cục TDTT Việt Nam) được giao nhiệm vụ là Tổng thư ký Liên đoàn tại nhiệm kỳ 3. Trong nhiệm kỳ 2, ông Đào Đức Kiên từng đảm trách vai trò Tổng thư ký.

Tại nhiệm kỳ khóa 2, Liên đoàn bóng ném Việt Nam nỗ lực trong công tác hoạt động phát triển phong trào và thành tích cao đối với bóng ném nam, nữ trong cả nước. Tuy nhiên, trong báo cáo tổng kết, Liên đoàn bóng ném Việt Nam bày tỏ gặp không ít khó khăn bởi hiện tại việc phát triển môn bóng ném cần nhân rộng ở nhiều địa phương.

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu của Liên đoàn bóng ném Việt Nam đặt ra cụ thể là các đội tuyển bóng ném sẽ tiếp tục giành huy chương tại SEA Games 34, 35, 36. Đồng thời, bóng ném bãi biển đảm bảo vị trí top 3 châu Á và chúng ta sẽ tìm cơ hội để đội nữ trẻ bãi biển có suất tham dự Olympic trẻ năm 2030.

Bóng ném Việt Nam có các mục tiêu thành tích cao cụ thể. Ảnh: VHF

“Đăng cai tổ chức một số giải đấu như giải vô địch Đông Nam Á, vô địch bãi biển châu Á, Challenge trophy khu vực 1 A…”, một trong những mục tiêu về tổ chức chuyên môn được Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3 đặt ra.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hứa Xuân Sinh bày tỏ rằng bóng ném sẽ cố gắng để được góp mặt là môn chính thức tại Hội khỏe Phù Đổng. Từ đó, học sinh cả nước sẽ biết nhiều hơn về môn bóng ném cũng như môn thể thao có cơ hội phát triển.

Khó khăn về kinh phí

Ban chấp hành Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3 nỗ lực làm mới chuyên môn và đẩy mạnh công tác tìm nguồn lực xã hội hóa. Ảnh: MINH CHIẾN

Có thể xem, Liên đoàn bóng ném là một trong những Liên đoàn thể thao…nghèo nhất. Điều đó được thể hiện cụ thể ở số liệu báo cáo tài chính. Trong nhiệm kỳ 2, qua các năm hoạt động, Liên đoàn bóng ném chỉ có tổng thủ hơn 784 triệu đồng (tính từ năm 2019 tới đầu năm 2026).

Báo cáo tài chính cho thấy hàng năm, nguồn thu của Liên đoàn bóng ném Việt Nam không vượt quá 150 triệu đồng. Đơn cử năm 2025, số tồn đầu kỳ là hơn 23 triệu đồng trong khi số thu trong năm chỉ là hơn 48 triệu đồng và số dư chuyển sang năm 2026 là hơn 6 triệu đồng. Tính tới ngày 31-3 năm nay, số dư của Liên đoàn bóng ném Việt Nam chỉ vỏn vẹn hơn... 3,7 triệu đồng.

“Việc tích cực năng động về công tác vận động tài trợ và tìm nguồn lực xã hội hóa để có thêm kinh phí là điều sẽ được đẩy mạnh ở nhiệm kỳ 3. Chúng tôi gặp khó khăn khi ít sự chú ý được dành cho môn bóng ném. Tuy nhiên, kỳ vọng ở nhiệm kỳ này, công tác truyền thông đẩy mạnh và có những chương trình truyền hình về giải bóng ném thì người dân sẽ biết nhiều hơn”, Chủ tịch Liên đoàn bóng ném Việt Nam bày tỏ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hứa Xuân Sinh, để phát triển tốt hàng năm thì kinh phí sẽ cần không dưới 3 tỷ đồng/năm.

Tại báo cáo phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 3, Liên đoàn bóng ném Việt Nam đặt mục tiêu sẽ phấn đấu mỗi năm có nguồn thu tài trợ bằng tiền mặt từ 800 triệu đồng tới 1,2 tỷ đồng.

Ở nhiệm kỳ 2 (2019-2025), bóng ném Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quốc tế hiệu quả. Trong đó, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ vô địch châu Á liên tiếp năm 2022, 2023, 2025. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ vừa giành HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đồng thời, bóng ném Việt Nam có các tấm HCV tại SEA Games 30, 31, 33.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ 3, tập thể đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng ghi nhận thành tích giành HCV tại giải bóng ném bãi biển châu Á 2025. Năm nay, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có suất tham dự giải vô địch thế giới 2026.

MINH CHIẾN