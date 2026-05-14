Luka Samanic tự tin sau khi Zenit gỡ hòa UINCS 1-1

Sau khi để thua trận đầu tiên với điểm số 104-107, Zenit Saint Petersburg đã giành chiến thắng 78-69 trong trận đấu thứ 2 trước UNICS Kazan, qua đó, san nằng tỷ số Loạt trận bán kết play-off VTB United League là 1-1. Vì vậy, cầu thủ - Croatia Luka Samanic tỏ ra rất tự tin.

Samanic (Ảnh: Truyền thông VTB United League)

Ở trong trận đấu mở màn tại sân Basket-Hall Kazan, sau 4 hiệp thi đấu chính thức, 2 đội hòa điểm 90-90. Tuy vậy, sau 5 phút của hiệp phụ, đội bóng chủ nhà đã vươn lên để giành chiến thắng chung cuộc với khoảng cách chỉ là 3 điểm. Samanic ghi 28 điểm trong trận này.

Trong trận thứ 2 cũng diễn ra ở Kazan, Zenit đảo ngược tình thế khi giành chiến thắng cách biệt 9 điểm, đặc biệt chỉ trong hiệp đấu thứ 2, khi đội chủ nhà ghi được vỏn vẹn 6 điểm, thì đội bóng đến từ Saint Petersburg cổ kính ghi được đến 17 điểm. Khác biệt là ở đây...

Tiền đạo Samanic (người ghi thêm 10 điểm trong trận 2) chia sẻ: “Chúng tôi đã đánh bại họ đến 3 lần liên tiếp chỉ trong vòng một tháng rưỡi qua. Chúng tôi mới để thua ở trận đấu gần nhất hôm, và đó là một trận đấu có kết quả rất sát sao, phải diễn ra đến cả hiệp phụ”.

“Vì vậy, tôi sẽ không nhận xét hay là chỉ trích riêng trận đấu để thua đó. Tôi không muốn hạ thấp thành tích của đội bóng, nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi thực sự đã chơi rất là tốt trước bọn họ”, tiền đạo từng thi đấu ở NBA trong màu áo CLB Utah Jazz cho biết đầy tự tin.

:Chỉ có một khoảng thời gian trong hiệp 3 với một vài pha bóng không tốt, nhưng chúng tôi đã trở lại trận đấu. BHL đã điều chỉnh, thay người, làm mới đội hình, và chúng tôi đã có thể ngược dòng và giành chiến thắng”, Samanich nói với phóng viên Arina Ershova Championat.

Zenit đang hướng đến mục tiêu là lọt vào chung kết VTB United League lần thứ 2 liên tiếp. Ở trận đấu thứ 3, họ sẽ quay về sân nhà KSK Arena, đó là một lợi thế to lớn về tinh thần.

Samanic tiếp tục cho biết: “Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ về nhà. Chúng tôi có 2 trận đấu trên sân nhà phía trước, với sự cổ vũ của NHM là lợi thế. Tôi không biết liệu có thể nói về lợi thế tâm lý hay không, nhưng chắc chắn chúng tôi có lợi thế sân nhà”.

“Trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi chỉ cần phòng ngự như chúng tôi đã làm trong phần lớn trận đấu này, chơi quyết liệt và không để họ mạnh hơn về thể lực. Tôi nghĩ nếu chúng tôi có thể chịu được áp lực thể lực này, chúng tôi sẽ chứng tỏ mình là một đội mạnh hơn!”.

Đ.Hg.