Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á mở rộng 2026: Đại chiến đỉnh cao

Ngày 4-6, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á mở rộng 2026 đã chính thức khai mạc tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM). Với thông điệp "Step into the Flow" cùng quỹ thưởng kỷ lục 3 tỷ đồng, giải đấu không chỉ là ngày hội phong trào mà còn là cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Lý Hoàng Nam thi đấu trong ngày khai mạc Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á mở rộng 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Hạng mục Open (Chuyên nghiệp) năm nay chứng kiến cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai trường phái: Sức mạnh bền bỉ của các cựu vương quần vợt và lối chơi biến hóa, tốc độ của các ngôi sao Pickleball chuyên nghiệp thế giới.

Tay vợt Quang Dương (Việt kiều Mỹ): "Thần đồng" Pickleball đang làm mưa làm gió tại các giải PPA Tour quốc tế. Điểm mạnh của Quang Dương nằm ở bộ chân linh hoạt kỳ diệu, khả năng phản xạ dinking cận lưới ở tốc độ cực cao và những cú drive sấm sét. Hay Lý Hoàng Nam & Trịnh Linh Giang, hai "quái kiệt" của quần vợt Việt Nam. Dù chuyển sang Pickleball, họ sở hữu tư duy chiến thuật đỉnh cao, sải tay dài và những cú đánh cuối sân lực cực nặng. Tuy nhiên, điểm yếu của họ sẽ bị thử thách ở khả năng kiểm soát nhịp độ khi đối phương chủ động đánh "nhỏ".

Giải thu hút nhiều tay vợt chuyên và không chuyên tham dự.

Đặc biệt, dàn ngoại binh Vivian Glozman, Kaitlynn Hart (Mỹ) & Roos Van Reek (Hà Lan): Đại diện cho đẳng cấp hàng đầu thế giới. Glozman sở hữu lối chơi toàn diện, bọc lót không gian cực tốt, trong khi Van Reek (ĐKVĐ châu Âu) nổi tiếng với tư duy chiến thuật sắc sảo và khả năng ép đối phương mắc sai lầm.

Việc giải đấu lần đầu áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp) sẽ là "con dao hai lưỡi". Tốc độ trận đấu đẩy lên tối đa, không có chỗ cho sai lầm. Lối chơi tấn công phủ đầu của Quang Dương hay các tay vợt Mỹ sẽ có lợi thế lớn, trong khi những tay vợt giàu thể lực như Lý Hoàng Nam sẽ phải chắt chiu từng pha bóng.

Quang Dương thi đấu trong ngày khai mạc.

Dựa trên phong độ và sự tương thích với thể thức Rally, cục diện ngôi vương năm nay đang dần lộ diện những ứng viên nặng ký nhất: Nội dung Đơn nam/Đôi nam: Quang Dương được dự đoán là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Kinh nghiệm thực chiến tại môi trường đỉnh cao Mỹ giúp anh vượt trội về tư duy Pickleball hiện đại. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam hoàn toàn có thể là "ngựa ô" gây bất ngờ lớn nếu anh kết hợp ăn ý với đồng đội và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để giành chiến thắng.

Nội dung Đơn nữ/Đôi nữ: Sự thống trị nhiều khả năng thuộc về Vivian Glozman hoặc Kaitlynn Hart. Dù vậy, niềm hy vọng số 1 Việt Nam – Sophia Phương Anh với sự cổ vũ của khán giả nhà hoàn toàn có khả năng tạo nên địa chấn nếu duy trì được sự hưng phấn.

Để phục vụ người hâm mộ, FPT Play mang đến trải nghiệm trọn vẹn với hình ảnh Full HD sắc nét và bình luận chuyên sâu, phát sóng độc quyền trên toàn bộ hệ sinh thái của nền tảng này. Giải đấu mở cửa tự do đón khán giả trong suốt những ngày tranh tài (riêng hai ngày cuối 6 đến7-6 đối với hạng mục Open sẽ bán vé qua nền tảng Sporttora).

DŨNG PHƯƠNG