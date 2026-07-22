Hiệp hội Pickleball Châu Á (APBA) phối hợp cùng DC Pickleball khai mạc Khóa học Huấn luyện viên APBA Class 417. Chương trình tập trung chuyển giao phương pháp huấn luyện Pickleball nâng cao, tối ưu hóa cho thể trạng và tư duy chơi bóng của người Châu Á.

Khai mạc khoá đào tạo HLV Pickleball chuẩn Châu Á APBA Class 417 tại Nha Trang. Ảnh: Quỳnh Mai

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh đoàn và Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh, khẳng định tầm quan trọng của sự kiện trong định hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp tại địa phương.



HLV Dương Cao tặng vợt cho ông Nguyễn Tuấn Thanh

﻿ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình đào tạo diễn ra trong ba ngày (22 đến 24-7-2026) do giảng viên Vũ Thanh Dương (Dương Cao) – đại diện APBA – trực tiếp huấn luyện. Điểm nhấn của khóa học là hệ thống giáo trình đạt chuẩn quốc tế nhưng được tinh chỉnh chuyên sâu nhằm khai thác tối đa lợi thế của người Châu Á:

Tối ưu hóa bộ chân và phản xạ nhanh: Bù đắp hạn chế về chiều cao và sải tay bằng kỹ thuật di chuyển linh hoạt, chiếm lĩnh vị trí trên sân và khả năng phản xạ dinking/kitchen quay đổi trạng thái nhanh.

Các học viên thích thú với bài thể lực trước, sau và trong khi thi đấu môn Pickleball.

Chiến thuật dùng lực và kiểm soát nhịp độ: Tập trung vào kỹ thuật phát lực bộc phát, tinh chỉnh cảm giác bóng (touch) và các pha phòng thủ chủ động, giúp học viên làm chủ các pha giao tranh bóng tốc độ cao mà không tốn quá nhiều sức.

HLV Dương Cao trong ngày khai mạc khoá đào tạo HLV Pickleball chuẩn Châu Á APBA Class 417.

Tư duy thi đấu nâng cao: Xây dựng giáo án bài bản về phân tích đối thủ, đọc trận đấu và phương pháp sư phạm hiện đại để các HLV tương lai có thể truyền đạt tư duy chơi bóng thông minh. "Việc tiếp cận hệ thống huấn luyện quốc tế phù hợp với thể hình người Việt sẽ giúp các học viên nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa công tác giảng dạy tại địa phương." Bà Đoàn Thị Mỹ Thuận, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

HLV Dương cao trong bài giảng về cách chơi Pickleball hiện đại dành cho người Châu á.

Khóa học có sự đồng hành của các thương hiệu Kaiwin Việt Nam, Yến Sào Khánh Hòa và Speedy Sports. Ngày 24-7-2026, các học viên sẽ trải qua kỳ thi sát hạch lý thuyết và thực hành trên sân. Học viên đạt yêu cầu sẽ được APBA cấp chứng nhận HLV chuẩn Châu Á, sẵn sàng lực lượng cho bước phát triển chuyên nghiệp và hội nhập của Pickleball Việt Nam.

DŨNG PHƯƠNG