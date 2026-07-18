Nguyễn Thành Lộc xuất sắc giành HCV cho đội lặn TPHCM tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Giải bơi-lặn vô địch trẻ quốc gia 2026 chính thức khai màn tại thành phố Đà Nẵng và các gương mặt của thể thao dưới nước TPHCM đã có những tấm HCV đầu tiên.

Kình ngư Nguyễn Thành Lộc tiếp tục giữ phong độ tốt giành HCV cho đội lặn TPHCM. Ảnh: FINSWIMMINGHCM

Các nội dung lặn của giải bơi-lặn vô địch trẻ quốc gia 2026 được tranh tài đầu tiên từ ngày 18-7 tại thành phố Đà Nẵng.

Trong ngày đầu của thi đấu lặn, kình ngư hàng đầu của Thể thao TPHCM và đội tuyển lặn Việt Nam là Nguyễn Thành Lộc tiếp tục giữ phong độ cao để giành HCV. Trong nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam của nhóm tuổi trên 18, Thành Lộc đã về đích đầu tiên với thành tích 34”75, giành HCV đầu tiên cho đội lặn TPHCM tại giải.

Ở cuộc thi đấu này, Thành Lộc lần lượt vượt qua 2 kình ngư bám đuổi trực tiếp là Nguyễn Huy Anh (Hà Nội, 35”64) và Đỗ Đình Toàn (TPHCM, 36”23) để giành ngôi vô địch cho mình.

Cách đây 1 tháng, Nguyễn Thành Lộc đã là tuyển thủ duy nhất của đội tuyển lặn Việt Nam giành được tấm HCĐ tại giải vô địch thế giới. Kết quả đã được ghi nhận là 1 trong những thành tích lịch sử của đội tuyển lặn Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Cùng ngày tranh tài ở Đà Nẵng, đội lặn TPHCM đã giành thêm tấm HCV nội dung 100m khí tài nữ dành cho vô địch trẻ sau khi TRần Bảo An về đích đầu tiên với thành tích 38”76. Cô đã phá kỷ lục trẻ quốc gia của nội dung. Kỷ lục cũ là 39”45 từng được kình ngư Phúc Trường Hồng lập năm 2018. Ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt nam nữ đối với vô địch trẻ, kình ngư Hồ Ngọc Tường Lam đã giành HCV cho đội TPHCM với kết quả 3’29”90.

3 tấm HCV kể trên là những kết quả tốt nhất của đội lặn TPHCM tại ngày đầu tranh tài. Cũng trong chương trình thi đấu, các kình ngư trẻ của Hà Nội đã có 5 HCV tại ngày thứ nhất từ kết quả thi đấu của Trần Minh Phương (100m vòi hơi chân vịt nữ, vô địch trẻ), Trần Thị Huyền Trang (100m vòi hơi chân vịt nữ, trên 18 tuổi), Nguyễn Phương Yến (100m chân vịt đôi nữ, vô địch trẻ), Trần Huyền Trang (100m khí tài nữ, trên 18 tuổi), tiếp sức 4x50m vòi hơi chân vịt nữ vô địch trẻ.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, đội Hà Nội có 5 HCV, 2 HCB tạm đứng nhất. Vị trí hạng nhì là đội TPHCM với 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ còn đội chủ nhà Đà Nẵng tạm giữ hạng 3 với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Năm nay, nội dung lặn có 215 VĐV của 13 đơn vị tranh tài. Các nội dung lặn sẽ kéo dài tới ngày 21-7.

MINH CHIẾN