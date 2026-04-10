Đội tuyển lặn TPHCM đứng nhất giải vô địch hồ 25m với 7 HCV

Các gương mặt hàng đầu của thể thao TPHCM đã giành chiến thắng thuyết phục để giữ vị trí số 1 tại giải lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026.

VĐV đã thi đấu hấp dẫn tại giải vô địch quốc gia hồ 25m ở thành phố Huế. Ảnh: VASA

Sáng ngày 10-4, chương trình thi đấu cuối cùng của giải lặn vô địch quốc gia (hồ ngắn 25m) 2026 đã khép lại tại thành phố Huế.

Ngày thi đấu cuối tiếp tục chứng kiến kình ngư lặn của đội tuyển TPHCM đạt phong độ cao, qua đó có thêm 2 ngôi vô địch. VĐV Nguyễn Thành Lộc đã về nhất nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam với thông số 33”67 để giành HCV đầu tiên trong ngày thi đấu cho đội TPHCM. Thành Lộc đã vượt qua những người bám đuổi là Đỗ Đình Toàn, Trương Minh Quân, Nguyễn Trung Kiên, Dương Đức Minh, Nguyễn Huy Anh… để giành kết quả trên. Đáng chú ý, kết quả 33”67 của Thành Lộc đã được công nhận là kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ là 33”80 do chính VĐV này lập năm 2017.

Cùng kết quả trên, đội tuyển TPHCM còn giành thêm tấm HCV nội dung tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nam khi đạt thông số 2’24”00. Kết quả đã phá sâu kỷ lục quốc gia. Kỷ lục cũ là 2’27”42 do đội TPHCM lập năm 2024.

Ở ngày cuối thi đấu, các đội Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai và Hà Nội giành thêm được HCV quý giá. Đội Nghệ An đã có các kình ngư Nguyễn Trọng Dũng (400m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Tú Anh (400m vòi hơi chân vịt nữ) đạt HCV.

VĐV lặn của TPHCM đạt được kết quả tốt tại giải năm nay. Ảnh: VASA

Trên bảng kết quả tổng, đội tuyển TPHCM giành 7 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ để đứng vị trí số 1. Hạng nhì là Đồng Nai (5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ) còn hạng ba là Nghệ An (5 HCV, 3 HCB). Các đội Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh ở vị trí tiếp theo.

Tại giải năm nay, VĐV của Quân đội, Hưng Yên, Thanh Hóa và Quảng Trị không giành được HCV.

MINH CHIẾN