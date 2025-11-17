Đội tuyển lặn Việt Nam giành 16 HCV giải vô địch Đông Nam Á 2025

Các kình ngư đội tuyển lặn Việt Nam đang thể hiện phong độ cao để giành những tấm HCV ở nhiều nội dung tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Indonesia.

Tuyển thủ Nguyễn Thành Lộc giành thành tích HCV tại giải. Ảnh: TYR

Giải đấu đã bước vào tranh tài tại Indonesia và tổ chức nội dung dành cho hệ vô địch Đông Nam Á và vô địch trẻ châu Á (dành cho VĐV của khu vực Đông Nam Á). Hôm nay 17-11 là ngày thứ 2 các kình ngư Việt Nam cùng nhiều tuyển thủ đã thi đấu, tiếp tục giành nhiều HCV khích lệ.

Ban huấn luyện đội tuyển lặn Việt Nam cho biết ở ngày thi đấu hôm nay, VĐV Việt Nam giành thêm 7 HCV, 6 HCB trong các nội dung của hệ vô địch Đông Nam Á. Với nội dung cho nhóm tuổi trẻ vô địch châu Á (dành cho VĐV của Đông Nam Á), kình ngư Việt Nam đạt 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ.

Đội tuyển lặn Việt Nam đang tranh tài vô địch Đông Nam Á 2025 ở Indonesia. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Ở ngày thi đấu trước đó, kết thúc các nội dung chung kết dành cho hệ vô địch Đông Nam Á, đội tuyển lặn Việt Nam đã giành được 9 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Trong kết quả này, một số thành tích huy chương được ghi nhận như Nguyễn Thành Lộc (50m nín thở nam), Lưu Nguyễn Đức Tâm (400m chân vịt đôi nam), Nguyễn Thị Lan Vy (50m nín thở nữ), Nguyễn Thị Hằng (200m vòi hơi chân vịt nữ), Vũ Đặng Nhật Nam (400m chân vịt đôi nam), Nguyễn Tú Anh (1.500m vòi hơi chân vịt nữ), Lưu Nguyễn Đức Tâm (1.500m vòi hơi chân vịt nam)…

Tạm thời sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển lặn Việt Nam giành 16 HCV, 11 HCB và 3 HCĐ trong kết quả dành cho hệ vô địch Đông Nam Á. Với kết quả tạm thời nhóm tuổi trẻ vô địch châu Á, chúng ta có thành tích sau 2 ngày là 13 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ.

Đội tuyển lặn Việt Nam tham dự giải đấu với 45 VĐV, tranh tài tới hết ngày 19-11. Năm ngoái, giải vô địch Đông Nam Á 2024 tổ chức 25 nội dung và chúng ta đứng nhất với 21 HCV. Kình ngư Vũ Đặng Nhật Nam được trao danh hiệu là VĐV xuất sắc nhất giải.

