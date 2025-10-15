Các kình ngư TPHCM xuất sắc vượt lên dẫn đầu giải vô địch lặn quốc gia 2025

Các kình ngư của đội TPHCM đã thi đấu xuất sắc ngày cuối, qua đó vượt lên dẫn đầu chung cuộc tại giải lặn vô địch quốc gia 2025.

VĐV đã thi đấu quyết liệt ngày cuối của giải đấu. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Giải đấu khép lại với các nội dung chung kết hấp dẫn diễn ra tối muộn ngày 14-10 ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Trước ngày cuối, đội TPHCM và Đồng Nai cạnh tranh quyết liệt hướng tới vị trí dẫn đầu chung cuộc.

Trong ngày chung kết cuối cùng, kình ngư Nguyễn Thành Lộc tiếp tục thi đấu xuất sắc để vượt qua các đối thủ Trương Minh Quân (Quân đội), Lê Đăng Đức Việt (Hà Nội), Trần Duy Bảo (Hưng Yên) để về nhất nội dung 50m nín thở bằng kết quả 14”16. Thành tích đã được công nhận kỷ lục quốc gia mới của nội dung. Thành Lộc đã vượt qua kỷ lục cũ do mình thiết lập từ năm 2019 là 14”30.

Tiếp sau đó, đội lặn TPHCM giành thêm HCV nội dung 800m vòi hơi chân vịt với thành tích của gương mặt trẻ 17 tuổi Huỳnh Quốc Bảo. VĐV này về đích đầu tiên với thời gian 6’40”31. Trong nội dung này, VĐV Nguyễn Trọng Dũng (Nghệ An) giành HCB với kết quả 6’43”71. Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu và cũng là HCV thứ 8 của đội lặn TPHCM ở giải thuộc về các VĐV nội dung tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nam. Đội TPHCM đã về đích đầu tiên với kết quả 2’25”62.

Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu toàn đoàn. Ảnh: HCMFINSWIMMING

Ngày tranh tài cuối của giải còn có một số kết quả đáng chú ý như HCV nội dung 50m nín thở nữ của Nguyễn Thị Lan Vy (Đà Nẵng), HCV 50m chân vịt đôi nữ của Cao Thị Duyên (Thanh Hóa), HCV 50m chân vịt đôi nam của Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai), HCV 200m khí tài nữ của Nguyễn Thị Hằng (Đà Nẵng), HCV 200m khí tài nam của Trương Minh Quân (Quân đội)…

Chung cuộc, đội TPHCM đứng vị trí số 1 với 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Hạng nhì là đội Đồng Nai (7 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ) còn hạng 3 là đội Hà Nội (5 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ). Các đội Đà Nẵng, Quân đội, Nghệ AN, Thanh Hóa, Hải PHòng, Quảng Ninh đứng vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN