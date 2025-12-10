Desmond Bane ghi 37 điểm giúp Orando Magic tiến vào bán kết NBA Cup

Desmond Bane ghi được đến 37 điểm, góp công rất lớn Orlando Magic tiến vào bán kết của NBA Cup 2025 sau khi đánh bại Miami Heat với điểm số vượt trội hơn hẳn là 117-108 vào sáng ngày hôm nay, thứ Tư ngày 12-10-2025.

Bane tỏa sáng giúp Orlando vào bán kết

Dù chơi tại sân nhà Kia Center trước sự chứng kiến của 18.605 CĐV nhà - mà thiếu vắng tay săn bàn hàng đầu Franz Wagner do bong gân mắt cá chân, họ vẫn giành trận thắng thứ 11 sau 15 trận đấu, và nâng thành tích tại NBA Cup lên thành 5 trận toàn thắng.

Bane đã thực hiện thành công 6/9 cú ném 3 điểm, ngoài ra, anh này có thêm 6 rebound và 5 đường kiến ​​tạo để cho các đồng đội ghi điểm, trong khi đó, Jalen Suggs (ghi được nhiều điểm nhất trong trận Orlando thua New York Knick 100-106 cách đây 2 ngày) cũng ghi 20 điểm cho Orlando.

“Chúng tôi cần những lần ra sân này. Chúng tôi cần chơi trong những trận đấu có ý nghĩa kiểu như thế này”, Bane nói sau chiến thắng quan trọng, “Chúng tôi là một đội bóng trẻ trung đang cố gắng tạo ra điều gì đó như một pha chạy chỗ, vì vậy chúng tôi cần những khoảnh khắc này”.

Với kết quả này, Orlando là đội bóng đầu tiên lọt vào vòng đấu dành cho 4 tập thể mạnh nhất của NBA Cup 2025. Họ sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu tứ kết Cup giữa New York với lại Toronto Raptors (diễn ra vào thứ Bảy tại Las Vegas, theo giờ địa phương).

Trong màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của mình, Bane ghi đến 15 điểm trong hiệp đấu thứ 4, giúp đội nhà ngăn cản Miami có cơ hội lội ngược dòng. “Đã đến lúc chiến thắng”, Bane nói, “Tôi chỉ quan tâm đến việc chiến thắng mà thôi”.

Paolo Banchero, người trở lại thi đấu vào thứ Sáu tuần trước sau khi vắng mặt 10 trận vì bị chấn thương háng, đã ghi thêm 18 điểm cho Magic, là đội bóng mang lại thất bại thứ 4 liên tiếp rất đáng báo động cho đội bóng đến từ thành phố biển tươi đẹp và sầm uất.

Orlando vốn cũng đã đánh bại Miami trong 2 lần gặp nhau trước đó của mùa giải này, nhưng Heat lại có khởi đầu khá tốt khi vượt lên dẫn trước 15-0 với Tyler Herro ghi được 7 điểm, rồi duy trì điểm số 30-17 sau hiệp đấu đầu tiên.

Một chuỗi ghi điểm 14-4 ở trong hiệp 2 đã giúp Magic rút ngắn khoảng cách và Miami bị thu hẹp xuống còn 57-56 khi kết thúc hiệp đấu này. Để rồi, Orlando vượt lên 89-83 sau hiệp 3, và mở đầu hiệp 4 với chuỗi ghi điểm 9-2, nới rộng khoảng cách lên 98-85, giành quyền kiểm soát trận đấu.

Ở phía ngược lại, Norman Powell đã dẫn đầu danh sách ghi điểm của Miami với 21 điểm, trong khi đó, Herro cũng ghi được 20 điểm. Còn lại Bam Adebayo và Andrew Wiggins mỗi người đóng góp thêm 19 điểm cho đội khách, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ!

Đ.Hg.