Dmitry Bivol lên kế hoạch tái xuất vào mùa Xuân, sẽ đấu Michael Eifert

“Minh chủ” làng quyền hạng dưới nặng Dmitry Bivol vừa lên lịch tái xuất vào mùa Xuân 2026 với trận đấu “làm nóng” chống lại võ sĩ người Đức là Michael Eifert, trước khi toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận “tái chiến của tái chiến” với kình địch đồng hương Artur Beterbiev vào nửa sau của năm sau.

Bivol đang giữ các đai WBA (Super), IBF và WBO dưới nặng

Nhà báo Mike Coppinger đưa tin ngay trên chương trình InsideRingShow rằng người quản lý của Bivol, Vadim Kornilov, đã nói với ông về kế hoạch quay trở lại sàn đấu của Dmitry, dự kiến sẽ là vào tháng 3 hoặc tháng 4, giai đoạn mùa Xuân năm sau.

Đối thủ tiềm năng của Bivol sẽ là võ sĩ 28 tuổi quê ở Bautzen sở hữu thành tích thắng 13/14 trận thượng đài (với 5 chiến thắng bằng KO). Eifert hiện đang là Kẻ thách đấu số 1 của IBF và Bivol buộc phải bảo vệ đai vô địch trước anh này thật sớm.

Trước đó, do không tuân thủ chế độ bảo vệ đai vô địch của WBC, anh đã từ bỏ đai vô địch này - và nhờ đó, “Cờ đỏ” David Benavidez được đôn lên thành Nhà vô địch mới, Bivol không còn là “Minh chủ” hạng dưới nặng và chỉ sở hữu 3 đai lớn.

Sao cũng được, đang hồi phục nhanh chóng - sau ca phẫu thuật chữa trị chấn thương lưng từ hồi tháng 8 rồi, Bivol cần “làm nóng” trước một đối thủ “khá mềm” - trước khi nhắm đến việc hoàn tất “chuỗi trận trilogy” với Đại kình địch Beterbiev.

Hiện Eifert là mẫu người phù hợp. Võ sĩ này vẫn còn trẻ (sinh năm 1997), mới thượng đài có vỏn vẹn 14 trận và chưa đấu trận nào kể từ khi đánh bại Carlos Eduardo Jimenez bằng TKO ở hiệp 2 của trận đấu đã từng diễn ra từ ngày 24-8 của năm... 2024.

Chính ông Kornilov cũng có gọi điện tiết lộ với Tạp chí Ring về “đích đến tiếp theo sẽ mang tên Eifert”, thế nên khả năng phía Bivol sẽ chốt lại võ sĩ này là chính xác và phù hợp nhất, các thông tin chính thức sẽ có trong đầu năm sau.

Còn lại, HLV Gennady Mashyanov cũng có nói thêm về tình hình hồi phục và tập luyện trở lại của Bivol với Match TV: “Tôi chỉ có thể nói thế này về tương lai của Dima thôi. Quá trình phục hồi chức năng của cậu ấy diễn ra khá bình thường”.

“Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 8, và các bác sĩ nói rằng anh ấy cần 6 tháng hồi phục. Chỉ sau đó anh ấy mới có thể trở lại tập luyện đầy đủ. Về cơ bản, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện, nhưng đây chỉ là những buổi tập nhẹ, chuẩn bị và làm quen”.

“Tôi cũng không thể nói - khi nào chúng tôi sẽ trở lại tập luyện đầy đủ. Tôi chắc chắn không thể nói về thời điểm diễn ra trận đấu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho trận đấu vào khoảng cuối mùa Xuân năm 2026”.

Đ.Hg.