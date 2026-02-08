Từ chiếc bàn nhỏ vươn tầm thế giới

Mùa xuân đến luôn mang theo một nhịp điệu rất riêng trong mỗi người. Với huấn luyện viên bóng bàn Ti Long, người đang giữ kỷ lục thế giới về cú đánh tốc độ 195km/giờ, mùa xuân là điểm khởi đầu cho một hành trình bền bỉ - nơi mỗi cú đánh góp phần tạo nên những giá trị lớn.

Huấn luyện viên Ti Long trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật flick cho học viên trong buổi tập tại Ấn Độ

Kỷ lục chỉ là dấu mốc

Ti Long tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1989. Anh đến với bóng bàn từ năm 7 tuổi, theo cách rất giản dị: Mẹ anh là người yêu thích bóng bàn, muốn con có một môn thể thao để rèn sức khỏe. Suốt những năm đầu, cậu bé Long chỉ tập đều đặn vài buổi mỗi tuần, không áp lực thành tích. Sự đều đặn ấy dần mang lại quả ngọt. Nhiều năm liền, Ti Long đạt thành tích cao tại các giải bóng bàn thiếu niên - trẻ toàn quốc. Trong ký ức của anh, những mùa xuân đầu tiên gắn với bóng bàn là những buổi tập rất sớm, khi phòng tập còn vắng người, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. “Thể thao, trước hết là nền tảng hình thành tính cách”, anh nói.

Bước ngoặt đến khi Ti Long được Đội tuyển bóng bàn TPHCM tuyển chọn, cử đi tập huấn tại Trung Quốc. Từ đây, con đường thể thao chuyên nghiệp dần hiện rõ, anh giành Huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2010. Những năm sau đó, Ti Long tiếp tục được cọ xát với các vận động viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên. Quãng thời gian ấy giúp anh tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và được phong kiện tướng bóng bàn quốc gia.

Người ta biết đến một Ti Long nắm giữ nhiều kỷ lục: tâng bóng vào tường nhiều nhất trong 1 phút với 234 lần; tâng bóng vào tường nhiều nhất trong 30 giây với 115 lần; huấn luyện viên trẻ nhất huấn luyện cho nhiều học viên đến từ nhiều quốc gia nhất, tính đến nay là 34 quốc gia. Đặc biệt, cú đánh lập kỷ lục thế giới với tốc độ 195km/giờ vào năm 2023 đã đưa tên tuổi Ti Long lên tầm cao mới. Nhưng với anh, đó không phải đỉnh cao. “Đó chỉ là một dấu mốc trên hành trình dài. Quan trọng hơn là thông điệp: Nếu có định hướng đúng và đủ bền bỉ, người Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới bằng chính nội lực của mình”, anh Ti Long chia sẻ.

Niềm tin và trăn trở

Ít người biết rằng, song song với thi đấu, Ti Long đã tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế - Luật. Ở tuổi 24, anh quyết định nghỉ thi đấu sớm vì chấn thương kéo dài và chuyển sang làm huấn luyện viên. Anh tham gia Ban huấn luyện Đội tuyển bóng bàn TPHCM trong 2 năm, góp phần đào tạo nhiều vận động viên đạt thành tích cao cho thành phố. Sau đó, gia đình anh mở câu lạc bộ bóng bàn, anh chuyển hẳn về đây và mở kênh YouTube riêng, hướng dẫn tập bóng bàn.

Sự chuyển vai thầm lặng ấy lại mở ra một hành trình mới. Chính kênh YouTube này đã lan tỏa hình ảnh của anh đến người yêu bóng bàn trên thế giới. Gần đây nhất, Ti Long được ICWR (International Cultural World Records) vinh danh Biểu tượng vàng 2025 (Golden Iconic Award 2025), trở thành “Huấn luyện viên bóng bàn tốt nhất trên mạng xã hội”. Khi được hỏi điều gì khiến anh trân trọng nhất, Ti Long không nhắc nhiều đến thành tích cá nhân, mà nhấn mạnh việc hàng trăm học viên từ 34 quốc gia đã chọn Việt Nam làm điểm đến để học bóng bàn. “Đó không chỉ là thành quả cá nhân mà là cách để thể thao Việt Nam nói chuyện với thế giới”, anh Ti Long nói. Trong triết lý huấn luyện của anh, con người là trung tâm. Thể thao không chỉ tạo ra vận động viên giỏi, mà góp phần hình thành những con người có kỷ luật, trách nhiệm và hết mình vì cái chung.

Nhìn vào bóng bàn Việt Nam hôm nay, Ti Long vẫn còn trăn trở khi môn thể thao này chưa được phát huy đúng tầm trong học đường và trong cộng đồng xã hội. Tuy vậy, niềm tin của anh đến từ thế hệ trẻ - những người chủ động tập luyện, cởi mở học hỏi và không ngại mơ lớn. Thể thao không tạo nên con người giỏi nhất trong một sớm một chiều, mà tạo nên con người bền bỉ nhất theo thời gian. Nhìn xa hơn, mong muốn lớn nhất của Ti Long là bóng bàn không chỉ hiện diện trên bàn thi đấu, mà trở thành một phần quen thuộc của đời sống xã hội - trong trường học, khu dân cư, những không gian công cộng.

Khi bóng bàn trở thành thói quen, nó sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, kỷ luật, gắn kết và bền vững hơn. Trên những chiếc bàn nhỏ, những cú đánh vẫn đều đặn vang lên, những hạt mầm của kỷ luật, nhân cách và niềm tin đang tiếp tục được gieo xuống, để chờ một mùa xuân lớn hơn cho thể thao Việt Nam.

Khi bắt đầu làm việc với học viên đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, anh Ti Long nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc: bóng bàn có thể trở thành ngôn ngữ chung. Đó là sự tôn trọng, kiên nhẫn và tinh thần thi đấu quả cảm.

CHÍ THÀNH