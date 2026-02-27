Đội billiards Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải pool 10 bi đồng đội thế giới 2026

Dương Quốc Hoàng và các đồng đội đã lỡ cơ hội tiến vào top 4 đội có thành tích tốt nhất tại giải đấu năm nay.

Đội billiards Việt Nam để thua đáng tiếc tại tứ kết giải đấu. Ảnh: HOÀNG SAO

Ngày 27-2, đội billiards Việt Nam với Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam đã thi đấu lượt tứ kết nhưng để thua đáng tiếc.

Ở trận đấu trước vòng tứ kết, đội billiards Việt Nam gặp Indonesia để tranh tấm vé quan trọng đi tiếp. Trong trận này, cơ thủ Việt Nam đã thi đấu với khả năng tốt nhất và giành chiến thắng 3 trận với tỷ số lần lượt là 4-2, 4-3, 4-1. Chung cuộc, đội billiards Việt Nam vượt qua đối thủ với tỷ số 3-0, giành quyền vào tứ kết.

Tại trận tứ kết, Dương Quốc Hoàng cùng đồng đội phải đọ sức trước đối thủ tới từ châu Âu là đội billiards Áo.

Chúng ta để thua đối thủ 2-4 tại trận đầu. Trong trận thứ 2, cơ thủ Việt Nam lấy lại sự tự tin để thắng 4-1. Trong trận 3, chúng ta lại thua 1-3. Tới trận thứ 4, đội billiards Việt Nam vượt lên đối thủ để thắng 4-1. Tiếc rằng trong trận quyết định, trận thứ 5, đội billiards Việt Nam lại thua sít sao 2-3.

Chung cuộc, Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng, Phạm Phương Nam để thua đội billiards Áo 2-3 nên không thể giành quyền vào bán kết để trở thành 4 đội xuất sắc nhất. Sau vòng tứ kết, giải đấu đã xác định 4 đội giành quyền vào bán kết là đội billiards Mỹ A, Philippines, Áo và Ba Lan. Giải vô địch pool 10 bi đồng đội thế giới 2026 tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) quy tụ 20 đội tuyển hàng đầu thế giới tranh tài tới hết ngày 27-2 (theo giờ địa phương). Việc dừng bước tại tứ kết là điều đáng tiếc đối với Dương Quốc Hoàng và các đồng đội.

MINH CHIẾN