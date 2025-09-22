Tuyển thủ Dương Quốc Hoàng: Billiards Việt Nam đến giải thế giới để chiến thắng

Tay cơ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng khẳng định anh cùng đồng đội không chỉ đi học hỏi mà bước vào Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 với khát vọng chiến đấu để chiến thắng.

Tay cơ Dương Quốc Hoàng là niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam - Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM). Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một giải billiards thế giới tầm cỡ, quy tụ hàng trăm cơ thủ hàng đầu, mang đến cho khán giả trong nước cơ hội chứng kiến những màn so tài đỉnh cao ngay trên sân nhà.

Ngay ở ngày ra quân, cơ thủ số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng đã có màn khởi đầu ấn tượng, giành chiến thắng để tiến vào nhánh thắng. Phát biểu sau trận, anh khẳng định: “Thời điểm này không còn là chuyện cọ xát nữa, mà là chiến đấu để giành chiến thắng. Tâm thế của billiards Việt Nam đã khác, chúng tôi đến giải thế giới với khát vọng chinh phục”.

Quốc Hoàng là một trong 4 đại diện Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết, bên cạnh Nguyễn Văn Huynh, Phạm Phương Nam và Nguyễn Bảo Châu.

Tay cơ có biệt danh Hoàng “Sao” cho rằng được thi đấu trên sân nhà là vinh dự và cũng là cơ hội để thể thao Việt Nam, đặc biệt là billiards, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế. “Trước đây, mình phải đi nước ngoài để xem các giải đấu lớn. Nay, thế giới đã đến với Việt Nam. Điều đó chứng minh billiards Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ”, nam cơ thủ trải lòng.

Vòng chung kết quy tụ 96 tay cơ xuất sắc trên toàn thế giới. ẢNH: TÂM HÀ

Tay cơ số một Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận cảm xúc pha trộn giữa tự tin và áp lực. Việc chạm trán những nhà vô địch thế giới trong khi gánh trên vai sự kỳ vọng của khán giả mang đến nhiều thử thách, song anh coi đó là động lực để thi đấu hết mình. Hoàng nhấn mạnh: “Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chính là niềm tự hào lớn. Một môn thể thao nếu thiếu người hâm mộ sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Tôi mong khán giả hãy ủng hộ không chỉ mình mà cả các cơ thủ quốc tế”.

Không chỉ hướng tới thành tích cá nhân, Hoàng còn kỳ vọng chặng đường và ước mơ của mình có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. “Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé theo đuổi đam mê. Nhưng nếu hành trình của tôi có thể truyền lửa cho các bạn trẻ, đó là niềm hạnh phúc. Billiards xứng đáng là môn thể thao chính thống, có sức lan tỏa mạnh mẽ”, anh chia sẻ thêm.

Chiều tối nay (21-9), Hoàng “Sao” cùng đồng đội bước vào ngày thi đấu thứ 2 tại vòng chung kết Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025.

Giải vô địch thế giới 10 bi nam là một phần trong chuỗi sự kiện billiards lớn nhất lịch sử Việt Nam, bên cạnh Giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles và Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open. Tổng giá trị giải thưởng cho cả ba giải đấu lên tới 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng). Sự kiện được tổ chức nhờ sự chung tay của Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM (HBSF).

HỮU THÀNH