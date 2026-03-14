Giải vô địch karate các câu lạc bộ quốc gia 2026 khởi tranh tại Hải Phòng

Chương trình thi đấu quốc gia dành cho các võ sĩ karate trong cả nước đã chính thức khởi tranh tài ngày 14-3 tại Hải Phòng.

Võ sĩ karate được tranh tài để giành những thành tích cao nhất trong giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải vô địch karate các câu lạc bộ quốc gia khu vực miền Bắc 2026 đã bắt đầu tranh tài tại nhà thi đấu phường Hải Dương (Hải Phòng) ngày 14-3. Chương trình kéo dài tới ngày 17-3.

Sau chương trình của khu vực miền Bắc, giải vô địch karate các câu lạc bộ quốc gia khu vực miền Nam sẽ tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 9 tới 14-4 và giải vô địch karate các câu lạc bộ quốc gia khu vực miền Trung, Tây Nguyên sẽ tổ chức tại Hà Tĩnh từ ngày 3-5 tới 8-5.

Toàn bộ giải đấu nằm trong hệ thống quốc gia môn karate được Cục TDTT Việt Nam quy định về điều lệ thi đấu.

Tại Hải Phòng năm nay, Ban tổ chức thu hút 500 VĐV tới từ 23 đội của miền Bắc tham gia tranh 75 bộ huy chương đối với kumite (đối kháng), kata (biểu diễn) cá nhân, đồng đội nam, nữ. VĐV thi đấu ở các nhóm tuổi gồm 10 -11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 18 tuổi. Trong giải, võ sĩ của đội tuyển karate Việt Nam được Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu để tranh thành tích và tăng cường chuyên môn. Đây cũng là chương trình thi đấu đầu tiên năm trong hệ thống quốc gia 2026 mà võ sĩ karate Việt Nam cả nước được tham gia. Vào tháng 6, đội tuyển karate Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 ở Indonesia.

Năm ngoái, đơn vị Hà Nội đã xếp nhất về thành tích huy chương tại giải karate vô địch các câu lạc bộ miền Bắc còn đơn vị TPHCM đứng đầu giải đấu tại khu vực miền Nam. Đội Huế xếp nhất giải khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

MINH CHIẾN