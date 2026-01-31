350 học viên karate Việt Nam hoàn thành khoá tập huấn luật thế giới mới năm 2026

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Liên đoàn karate châu Á đã giảng dạy và cập nhật luật thi đấu thế giới mới năm 2026 cho tất cả trọng tài, HLV trong nước.

HLV, VĐV, trọng tài karate Việt Nam tập huấn chương trình luật của karate thế giới năm 2026. Ảnh: VŨ SƠN

Ngày 31-1, chương trình giảng dạy tập huấn luật thi đấu karate thế giới mới năm 2026 đã hoàn thành tại Lâm Đồng. Liên đoàn karate thế giới bắt đầu áp dụng luật thi đấu mới từ năm 2026, đối với nội dung kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

Cục TDTT Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn luật karate mới năm 2026 do ông Mansour Alsultan - Chủ tịch Hội đồng trọng tài Liên đoàn karate châu Á, ủy viên Ủy ban điều hành Liên đoàn karate thế giới giảng dạy. Các nội dung mới đã được cập nhật theo quy định luật karate của Liên đoàn thế giới.

Những năm qua, Liên đoàn karate thế giới có điều chỉnh và thay đổi nhiều điểm quan trọng trong luật thi đấu karate. Do vậy, HLV, VĐV karate Việt Nam được cập nhật luật karate mới 2026 giúp hoàn thiện tốt nhất về chuyên môn. 350 học viên đã được tiếp thu lý thuyết và thực hiện theo chương trình do chuyên gia Mansour Alsultan giám sát.

Chủ tịch Hội đồng trọng tài karate châu Á đã tới Việt Nam giảng dạy chuyên môn. Ảnh: Vũ Sơn

Hiện tại, luật karate mới 2026 đã chính thức áp dụng tại các giải quốc tế. Luật mới năm 2026 sẽ được áp dụng tại ASIAD 20.

Năm nay, Việt Nam là chủ nhà giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức vào tháng 7 tại Ninh Bình. Trọng tài của karate Việt Nam được cập nhật những nội dung mới trong luật karate trước khi tham gia điều hành giải đấu. Ngoài ra, karate Việt Nam hướng tới góp mặt giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20 nên việc nắm bắt luật mới đối với VĐV, HLV là điều bắt buộc.

MINH CHIẾN