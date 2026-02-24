Đội tuyển karate Việt Nam đổi mới lực lượng võ sĩ hướng đến ASIAD 20

Đội tuyển karate Việt Nam trở lại tập huấn chuyên môn sau nghỉ Tết với tinh thần tập trung và tất cả hướng đến mục tiêu nỗ lực bảo vệ thành tích thi đấu tại ASIAD 20 sẽ tranh tài ở Nhật Bản.

Đội tuyển karate Việt Nam năm 2026 tự tin chuẩn bị chuyên môn hướng tới nhiệm vụ ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Làm mới đội ngũ tuyển thủ

“Năm nay, đội tuyển karate Việt Nam tập luyện trở lại sau Tết với tinh thần cao nhất. Toàn đội đã nhận nhiệm vụ chuẩn bị chuyên môn hướng tới tranh tài các đấu trường quan trọng, trong đó có ASIAD 20. Năm nay, đội tuyển karate trẻ quốc gia và đội tuyển karate quốc gia đều được làm mới đội ngũ VĐV. Trong đó, lực lượng đội tuyển karate Việt Nam có bổ sung mới 15 tuyển thủ so với chương trình tập huấn năm cũ. Chúng tôi hy vọng các VĐV sẽ giữ vững tinh thần để chuẩn bị chuyên môn đúng khả năng của mình”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) đã trao đổi.

Ngày 24-2, ghi nhận trực tiếp tại buổi tập luyện trở lại sau Tết của đội tuyển karate Việt Nam là tinh thần hứng khởi của từng tuyển thủ và Ban huấn luyện.

Với giáo án chuyên môn xây dựng kỹ lưỡng theo nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Ban huấn luyện tập trung chuẩn bị để những VĐV trẻ có khả năng phát triển đạt được trình độ tốt nhất. Vì thế, những gương mặt mới ở độ tuổi 19, 20 của đội tuyển karate Việt Nam trong năm 2026 như Dương Quang Bảo, Trương Nam Tiến, Lê Văn Tình, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Vương Thị Thuyết, Dương Văn Khải, Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Thanh… là võ sĩ mới, được chờ đợi có thể phát huy khả năng là hạt giống phát triển tương lai ở tuyển karate Việt Nam.

HLV trưởng Phạm Hồng Hà đã cho biết, tất cả tuyển thủ tập luyện sau Tết với sự khẩn trương do đội tuyển karate Việt Nam sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ thi đấu.

Võ sĩ karate Việt Nam trở lại tập luyện sau nghỉ Tết. Ảnh: MINH CHIẾN

“Chúng tôi có nhiệm vụ ASIAD 20 là quan trọng trên hết. Tuy nhiên, sự chuẩn bị lực lượng của karate Việt Nam có tính kế thừa, vì thế chất lượng chuyên môn vẫn được đảm bảo”, HLV trưởng Phạm Hồng Hà chia sẻ.

Võ sĩ trọng điểm quyết tâm cao

Trong năm 2026, bên cạnh võ sĩ mới thì những tuyển thủ khẳng định được chuyên môn và giành thành tích trong nhiều năm trở lại đây tiếp tục là lực lượng chủ lực của đội tuyển karate Việt Nam. Đội tuyển karate Việt Nam vẫn còn nhiều võ sĩ quen thuộc ở nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) với người hâm mộ như Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Khuất Hải Nam, Đặng Hồng Sơn, Võ Văn Hiền, Chu Văn Đức, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức,…

VĐV kata tập luyện để chuẩn bị cho các nhiệm vụ chuyên môn năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm bày tỏ: “Tôi và đồng đội đã được tập trung trở lại sau nghỉ Tết. Hiện tại, chương trình tập luyện thực hiện theo đúng giáo án của HLV. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm tốt nhất nhiệm vụ trong năm 2026”. Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cũng cho biết: “Tôi đã bước vào năm 2026 với sự thoải mái nhất về tinh thần. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện và thi đấu để không phụ lòng sự chờ đợi của người hâm mộ”.

Cách đây 3 năm, đội tuyển karate Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại ASIAD 19. Đối với sự chuẩn bị cho ASIAD 20, Ban huấn luyện tin tưởng tất cả võ sĩ giữ vững sự tập trung, nắm bắt cơ hội chuyên môn để đạt điểm rơi phong độ đúng khi Đại hội diễn ra. Tuy nhiên, việc rà soát lực lượng để đánh giá đúng khả năng, dự báo cơ hội tại từng nội dung kumite hay kata của đội tuyển karate Việt Nam được thực hiện chặt chẽ tại quá trình tập huấn từ nay tới trước khi sang Nhật Bản thi đấu ASIAD 20.

Vào tháng 6, đội tuyển karate Việt Nam dự kiến sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Indonesia. Tháng 7, võ sĩ karate Việt Nam sẽ tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà tại Ninh Bình. Ban huấn luyện sẽ kiểm tra phong độ trực tiếp của võ sĩ từ các cuộc đấu này để đánh giá cơ hội đối với ASIAD 20.

HLV trưởng Phạm Hồng Hà được nhận phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì ngay ngày đầu năm mới. Ảnh: MINH CHIẾN Năm 2026, Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam có các HLV làm công tác chuyên môn gồm HLV Phạm Hồng Hà, Đỗ Thị Thu Hà, Lê Tiến Nguyện, Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thị Hồng Anh. Đội tuyển karate trẻ Việt Nam có Ban huấn luyện gồm các HLV Đỗ Hà Mi, Võ Tấn Đạt (kata) và Nguyễn Thanh Duy, Phạm Hoàng Nhi, Nguyễn Thị Mai Anh (kumite). Đội tuyển có 1 chuyên gia là ông Hassan Shaterzadeh (Iran).

MINH CHIẾN